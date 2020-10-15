В Минздраве назвали группы смертников при заражении COVID-19

Минздрав сообщил о приросте заболеваемости коронавирусом на 26% за неделю. Глава ведомства Михаил Мурашко уточнил, что число заразившихся в расчете на 100 тысяч населения увеличился с 41 до почти 53 человек.

Наиболее неблагоприятный исход течения болезни, как правило, прогнозируют у людей с хроническими заболеваниями и у представителей старшей возрастной группы. На это, в частности, указал в интервью НСН главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«В целом, чаще умирают старших возрастных групп, люди, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, люди с сахарным диабетом и ожирением, люди с эндокринологическими расстройствами. Эти категории относятся к группе риска с точки зрения тяжелого течения болезни, у них выше риск летального исхода при коронавирусной инфекции», - рассказал специалист.

По словам Чуланова, летальные исходы фиксируются и среди молодых людей, которые не страдают хроническими заболеваниями.