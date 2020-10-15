В Минздраве назвали группы смертников при заражении COVID-19
Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням и главный патологоанатом страны рассказали в эфире НСН, что может ускорить смерть больного с коронавирусом.
Минздрав сообщил о приросте заболеваемости коронавирусом на 26% за неделю. Глава ведомства Михаил Мурашко уточнил, что число заразившихся в расчете на 100 тысяч населения увеличился с 41 до почти 53 человек.
Наиболее неблагоприятный исход течения болезни, как правило, прогнозируют у людей с хроническими заболеваниями и у представителей старшей возрастной группы. На это, в частности, указал в интервью НСН главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
«В целом, чаще умирают старших возрастных групп, люди, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, люди с сахарным диабетом и ожирением, люди с эндокринологическими расстройствами. Эти категории относятся к группе риска с точки зрения тяжелого течения болезни, у них выше риск летального исхода при коронавирусной инфекции», - рассказал специалист.
По словам Чуланова, летальные исходы фиксируются и среди молодых людей, которые не страдают хроническими заболеваниями.
Ранее главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина пояснила, что коронавирус, в первую очередь вирус наносит удар по легким человека, у больного может значительно увеличиться их масса легких. Пораженный орган при стандарте в 350 граммов может из-за болезни увеличиться до двух килограммов. Патологоанатомы часто ставят причину смерти «от полиорганной недостаточности». То есть, вирус поражает все органы и ткани.
Главный патологоанатом Минздрава России Георгий Франк пояснил НСН, что сопутствующие заболевания априори усложняют ход течения COVID-19.
«Полиорганная недостаточность является как раз причиной смерти больного - это плохая, можно так сказать, испорченная функция сердечной и почечной систем, желудочно-кишечного тракта и всего другого… Не всегда умершие от коронавируса болели другими болезнями, но часто встречалось», - заявил собеседник НСН.
Медики констатирует, что все больше заболевают коронавирусом люди в возрасте от 18 до 45 лет, при этом основной возраст скончавшихся пациентов с COVID - около 50 лет.
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