Где встречать Новый год? Названы самые зараженные COVID-19 регионы России

Вирусолог Михаил Щелканов в свою очередь заявил в беседе с НСН, что пик заболеваемости коронавирусом еще только ждет Россию.

«Не нужна никакая математическая модель, чтобы понять, что ежегодно пик острых респираторных заболеваний приходится на конец зимних праздников. И я думаю, что 2021 год не станет исключением. Пик заболеваемости ОРЗ и в 2021 году придётся примерно на вторую неделю после зимних каникул, то есть примерно на 20-е числа января. И поскольку новый коронавирус стал одним из элементов сезонного подъёма заболеваемости, то пик нам надо ждать в январе. Потом дело пойдёт на спад. А там уже, надеюсь, и масштабное производство вакцины подоспеет», - сказал собеседник НСН.

При этом ранее глава Центра имени Гамалеи, который создал вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что абсолютную защиту от COVID-19 не может обеспечить ни одна вакцина. С ним согласился генеральный директор центра «Вектор», где разработали вакцину «Эпиваккорона», Ринат Максютов. По его словам, никто не защищен от повторного заражения COVID-19, в том числе уже переболевшие коронавирусом.

При этом в России уже зарегистрированы две вакцины для профилактики COVID-19. Ими стали препараты «Спутник V» от НИЦЭМ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Третья вакцина от учёных Центра имени Чумакова сейчас проходит второй этап клинических испытаний, его завершение запланировано на вторую половину декабря. После центр подаст документы для регистрации вакцины. Всего, по данным Роспотребнадзора, российские ученые работают над созданием 10 вакцин.























