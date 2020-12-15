Названы факторы, увеличивающие риск смерти от коронавируса

Повышенный уровень глюкозы в крови, высокий индекс массы тела и принадлежность к мужскому полу увеличивают вероятность летального исхода при коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

По данным пресс-службы ФМБА, эксперты агентства разработали математическую модель, предсказывающую тяжесть и клиническое течение заболевания. Прогноз даётся на основе ряда показателей, среди которых скорость оседания эритроцитов (СОЭ), а также частота вдохов и выдохов.

В ходе исследований выяснилось, что при наличии дополнительных факторов вероятность смерти от коронавируса повышается. В частности, на риск летального исхода влияют индекс массы тела более 30, возраст и показатели глюкозы в крови. Кроме того, вероятность смерти от COVID-19 выше у представителей мужского пола.

Ранее стало известно, что коронавирус приводит к нарушениям обмена и синтеза гемоглобина и свёртываемости крови, что может приводить к смерти пациентов.

