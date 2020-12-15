Врачи назвали наиболее уязвимые для COVID профессии
Иммунолог и эпидемиолог рассказали в эфире НСН, представители каких профессий чаще остальных заражаются коронавирусом, а также как им обезопасить себя.
Самые высокие показатели заражаемости коронавирусом за последние две недели выявлены среди работников промышленных предприятий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в связи с этим требуется организация дополнительных санитарных мер на предприятиях.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН рассказала, почему работники заводов стали наиболее уязвимы для инфекции.
«Может, там скученность народа, закрытое пространство, плохая вентиляция, поэтому сложно не заразиться. Может, стали использовать больше тестов и число выявленных заболевших повысилось. Чтобы себя обезопасить, нужно всем работать в масках с клапанами, а не в простых медицинских. Также необходимо тщательно проветривать помещение», - отметила специалист.
Ярцева назвала профессии, представители которых рискуют больше остальных заразиться коронавирусом.
«Это учителя, потому что они вынуждены много говорить в закрытом пространстве, взаимодействовать с детьми, а дети часто являются переносчиками инфекции. Также опасно в местах скопления людей. Например, кассиры попадают в группу риска, особенно если работают без защитного экрана. Работники социальных учреждений тоже сильно рискуют, ведь стоит заразиться одному, как сразу же будет вспышка заболеваемости», - считает она.
В свою очередь, эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН рассказал, почему работники промышленных предприятий заражаются COVID-19 чаще других.
«Причина в том, что они не могут перейти на удаленку. Обезопасить себя можно лишь общими методами профилактики: маски, социальная дистанция. В группе риска также врачи, учителя, работники торговли. Но их хотя бы часто проверяют, а вот на работников заводов внимания мало обращают», - заключил он.
Ранее власти Москвы расширили список первоочередной вакцинации от коронавируса. В него попали курьеры, работники онлайн-торговли, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских, а также портные и сапожники, сотрудники бань, саун, химчисток и клининговых компаний, мастера по техобслуживанию, работники автомоек и СТО. До этого вакцинация была доступна работникам медицинских и образовательных учреждений, а с 14 декабря этот список пополнили работники МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 689 / сут.
Умерли
47 968+577 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+24 813 / сут.
- Все городские свалки Подмосковья закроют до конца года
- Трамп объяснил своё поражение на выборах проблемами с аппаратами для голосования
- Патриарх Кирилл поздравил Байдена с победой на выборах
- ФСБ России помогла предотвратить теракт в Цхинвале
- В Минобороны РФ рассказали об обстановке в Нагорном Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru