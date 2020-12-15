Врачи назвали наиболее уязвимые для COVID профессии

«Может, там скученность народа, закрытое пространство, плохая вентиляция, поэтому сложно не заразиться. Может, стали использовать больше тестов и число выявленных заболевших повысилось. Чтобы себя обезопасить, нужно всем работать в масках с клапанами, а не в простых медицинских. Также необходимо тщательно проветривать помещение», - отметила специалист.



Ярцева назвала профессии, представители которых рискуют больше остальных заразиться коронавирусом.



«Это учителя, потому что они вынуждены много говорить в закрытом пространстве, взаимодействовать с детьми, а дети часто являются переносчиками инфекции. Также опасно в местах скопления людей. Например, кассиры попадают в группу риска, особенно если работают без защитного экрана. Работники социальных учреждений тоже сильно рискуют, ведь стоит заразиться одному, как сразу же будет вспышка заболеваемости», - считает она.

В свою очередь, эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН рассказал, почему работники промышленных предприятий заражаются COVID-19 чаще других.

«Причина в том, что они не могут перейти на удаленку. Обезопасить себя можно лишь общими методами профилактики: маски, социальная дистанция. В группе риска также врачи, учителя, работники торговли. Но их хотя бы часто проверяют, а вот на работников заводов внимания мало обращают», - заключил он.

Ранее власти Москвы расширили список первоочередной вакцинации от коронавируса. В него попали курьеры, работники онлайн-торговли, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских, а также портные и сапожники, сотрудники бань, саун, химчисток и клининговых компаний, мастера по техобслуживанию, работники автомоек и СТО. До этого вакцинация была доступна работникам медицинских и образовательных учреждений, а с 14 декабря этот список пополнили работники МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг.

