С Кубы вылетел последний вывозной рейс с россиянами

Российских туристов «эвакуировали» из республики на фоне энергетического кризиса. 

С Кубы в Россию вылетел последний вывозной рейс с российскими туристами. Самолет с соотечественниками должен приземлиться в Москве в воскресенье вечером.

«Эвакуация» российских туристов произошла из-за топливного кризиса и блэкаута на острове. В том числе на Кубе были сложности с заправкой самолетов. При этом россиянам вместо острова предлагают для поездок другие направления, например, Китай и Вьетнам.

Рано утром 22 февраля в 04:30 по московскому времени из Варадеро в Москву вылетел выполняющий последний, 11-й вывозной рейс, в Россию самолет для туристов на Кубе, пишет РИА Новости. Согласно информации с онлайн-табло столичного аэропорта «Шереметьево», рейс FV 6928 должен приземлиться в Москве в 18:20 часов.

Вывозные рейсы на Кубу выполняли авиакомпании «Россия» и «Nordwind». Отмечается, что первая фирма выполнила уже четыре рейса из Варадеро и один из Гаваны, а «Nordwind» — три из Варадеро, один из Кайо-Коко и один из Ольгина.

При этом программу полетов российских авиакомпаний в республику пришлось скорректировать в связи с проблемами при заправке самолетов на Кубе, передает RT. В Минэкономразвития РФ рекомендовали туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам — воздержаться от поездок туда.

Глава принимающего туроператора «Куба Либре ПРО» на острове Александр Карпецкий в беседе с РИА Новости говорил, что новых заездов россиян на Кубу не планируется как минимум до апреля. В свою очередь вице-президент РСТ Дмитрий Горин в пресс-центре НСН подтвердил, что на Кубу сейчас летают самолеты с односторонней загрузкой, чтобы вывезти с острова российских туристов.

«Туристические компании в плановом порядке выполняют рейсы за свой счет с односторонней загрузкой. Это очень дорого, это дополнительные траты, которые, скорее всего, никто не компенсирует. В момент начала ограничений на Кубе было четыре тысячи человек. Рейсы выполняются в феврале. Есть определенные планы даже на март. В любом случае туроператоры предлагают альтернативы. Сейчас по Кубе можно перебронироваться или аннулироваться. Например, Китай, Вьетнам, Индия, Таиланд, ОАЭ, Турция. К сожалению, есть ограничения и по другим странам. Это, например, касается Израиля. Туристические компании не могут формировать туристический продукт», — объяснил он.

По словам и.о. генерального консула РФ в Гаване Алексея Некрасова, вывоз соотечественников с Кубы авиакомпанией «Россия» проходит в плановом режиме. Он рассказал, что представительство перевозчика в кубинской столице индивидуально прорабатывает нестандартные ситуации «с акцентом на скорейший вылет» граждан. При этом Некрасов уточнил, что небо Кубы открыто, и туристы могут использовать альтернативные маршруты для полетов, пишет ТАСС.

КРИЗИС НА КУБЕ

Сейчас Куба переживает топливный кризис, который обострился после указа президента США Дональда Трампа от 29 января. Власти Кубы сообщили об отсутствии авиационного топлива, из-за чего международные авиакомпании отменяют свои рейсы на остров.

Кризис возник после угрозы Трампа ввести пошлины в отношении стран, которые поставляют нефть на Кубу. Таким образом, остров перестал получать топливо от Венесуэлы и Мексики. При этом посол РФ в Гаване Виктор Коронелли сообщил, что Москва будет продолжать поставлять нефть на Кубу, пишет РИА Новости.

В результате нефтяной блокады США на Кубе возник серьезный энергетический кризис. Правительство вынуждено нормировать топливо и отключать электроэнергию на много часов в сутки, парализуя жизнь страны с населением 11 млн человек. Так, люди готовят еду на дровах и угле, живя в условиях почти постоянных отключений электроэнергии.

Между тем, профессор МГИМО Борис Мартынов в разговоре с НСН отметил, что кубинцы привыкли жить в блокаде, поэтому и в ситуации с ограничением поставок нефти они тоже должны выстоять.

«Она (Куба – прим. НСН) уже несколько раз переживала такие тяжелые моменты. Опять-таки, преимущества американцев в зоне Карибского бассейна неоспоримы. Куба сама ведь добывает нефть с помощью России на континентальном шельфе, но этого объема не хватит для обеспечения всех потребностей Кубы. Так, что, пожалуй, опять введение особого периода, резкие ограничения, но кубинцы и так 60 лет живут в условиях блокады, им не привыкать», - заметил он.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что российский турпоток на Кубу только увеличивается, туда перенаправляют туристов из Венесуэлы.

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
