С Кубы вылетел последний вывозной рейс с россиянами

С Кубы в Россию вылетел последний вывозной рейс с российскими туристами. Самолет с соотечественниками должен приземлиться в Москве в воскресенье вечером.

«Эвакуация» российских туристов произошла из-за топливного кризиса и блэкаута на острове. В том числе на Кубе были сложности с заправкой самолетов. При этом россиянам вместо острова предлагают для поездок другие направления, например, Китай и Вьетнам.