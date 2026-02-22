СМИ: Карл III одобрил доступ к документам по делу о связях Эндрю и Эпштейна
22 февраля 202608:30
Король Великобритании Карл III позволил открыть доступ правоохранителям к документам с целью расследования по делу о связях его брата Эндрю с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает Observer.
По данным издания, следователи получат доступ к документам и электронным письмам, а также записям, которые связаны с работой бывшего принца в качестве торгового представителя.
Ранее стало известно, что Эндрю мог использовать самолеты ВВС для встреч с Эпштейном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- С Кубы вылетел последний вывозной рейс с россиянами
- СМИ: Армия РФ нанесла удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины
- «Желтые письма» и «Спасение»: Берлинский кинофестиваль выиграла Турция
- СМИ: Карл III одобрил доступ к документам по делу о связях Эндрю и Эпштейна
- СМИ: Долина может заработать 3,5 млн рублей за три концерта в баре
- Уиткофф: Новые переговоры могут привести к встрече Путина и Зеленского
- Трамп заявил, что отправил в Гренландию плавучий госпиталь
- Пассажиров с двумя и более детьми будут размещать в самолетах рядом
- Кравцов: С 1 сентября обществознание будут изучать с 9 класса
- Россияне на 23 Февраля чаще едут в соседние города и регионы