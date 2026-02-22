СМИ: Карл III одобрил доступ к документам по делу о связях Эндрю и Эпштейна

Король Великобритании Карл III позволил открыть доступ правоохранителям к документам с целью расследования по делу о связях его брата Эндрю с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает Observer.

В Британии могут исключить экс-принца Эндрю из линии наследования

По данным издания, следователи получат доступ к документам и электронным письмам, а также записям, которые связаны с работой бывшего принца в качестве торгового представителя.

Ранее стало известно, что Эндрю мог использовать самолеты ВВС для встреч с Эпштейном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Joanna Chan / AP
