Минтранс: На авиабилеты для детей будет доступна скидка в 50%

На авиабилеты для детей от двух до 12 лет в сопровождении взрослого будет действовать скидка в 50%, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс.

«Аэрофлот» разрешил пассажирам самостоятельно исправлять данные в билете

Она станет доступна с 1 марта, согласно вступающим в силу изменения в правила перевозок пассажиров. Скидка будет касаться эконом-класса по внутрироссийским направлениям.

В министерстве отметили, что в самолете ребенку до 12 лет необходимо сопровождение взрослого. Однако родители имеют право запросить услуги авиаперевозчика по сопровождению.

Пассажиров с двумя и более детьми будут размещать в самолетах рядом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиакомпанииАвиация

Горячие новости

Все новости

партнеры