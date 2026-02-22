Минтранс: На авиабилеты для детей будет доступна скидка в 50%

Она станет доступна с 1 марта, согласно вступающим в силу изменения в правила перевозок пассажиров. Скидка будет касаться эконом-класса по внутрироссийским направлениям.

В министерстве отметили, что в самолете ребенку до 12 лет необходимо сопровождение взрослого. Однако родители имеют право запросить услуги авиаперевозчика по сопровождению.

Пассажиров с двумя и более детьми будут размещать в самолетах рядом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

