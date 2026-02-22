СМИ: Армия РФ нанесла удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины
Мощные взрывы прогремели в Киеве и области, сообщает Telegram-канал Shot.
Армия России нанесла комбинированный удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины. Были задействованы беспилотники типа «Герань», а также ракеты «Искандер», «Циркон» и Х-101. Начиная с 5:30 утра прогремели десятки взрывов. Под атаку попали Трипольская ТЭС и ТЭЦ-6.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Удары нанесены по целям в Кировограде, Николаеве, Днепропетровске, Сумской и Одесской области. Также цели российской армии были в Кривом Роге.
Ранее в Генштабе РФ рассказали о потерях ВСУ с начала спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
