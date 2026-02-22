Уиткофф: Новые переговоры могут привести к встрече Путина и Зеленского

Специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф заявил Fox News, что следующие переговоры с участием Москвы и Киева могут пройти в течение ближайших трех недель.

Зеленский заявил, что следующие переговоры также пройдут в Швейцарии

По его словам, их итоги могут привести к встрече президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Спецпосланник не исключил, что в переговорах лидеров двух стран, если они состоятся, может принять участие и президент США Дональд Трамп.

«Думаю, он не захочет участвовать во встрече, если только не поймет, что он может положить этому конец и добиться наилучшего результата», — отметил Уиткофф.

Ранее стало известно, что Зеленский испугался Мединского на переговорах в Женеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / LUDOVIC MARIN / EPA
