В давке на «голом фестивале» в Японии пострадали минимум 6 человек

Согласно информации полиции, ЧП случилось, когда в главном зале храма погасили свет и символы фестиваля «синги» выбросили в плотную толпу. Организаторы фестиваля говорили, что в этом году в мероприятии приняли участие около 10 тысяч человек.

«Голый фестиваль» в Японии проходит в формате массового состязания, на котором участники в набедренных повязках на территории храмового комплекса борются за деревянные жезлы «синги», по поверью приносящие удачу. Традиция проведения этого мероприятия в Окаяме насчитывает свыше 500 лет.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 14 февраля в Уфе во время акции ко Дню святого Валентина в торговом центре «Планета» произошла давка, в результате которой пострадали два человека, в том числе ребенок.

