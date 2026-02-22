В давке на «голом фестивале» в Японии пострадали минимум 6 человек

В Японии в префектуре Окаяма во время традиционного «голого фестиваля» произошла давка, в результате которой пострадали минимум шесть человек. Об этом сообщает японское общественное телевидение.

По данным источника, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, они оказались без сознания после давки. Организаторы фестиваля уже принесли извинения и отметили, что меры безопасности были недостаточными.

«Нет гарантии безопасности»: На Байкале начали извлекать тела китайских туристов

Согласно информации полиции, ЧП случилось, когда в главном зале храма погасили свет и символы фестиваля «синги» выбросили в плотную толпу. Организаторы фестиваля говорили, что в этом году в мероприятии приняли участие около 10 тысяч человек.

«Голый фестиваль» в Японии проходит в формате массового состязания, на котором участники в набедренных повязках на территории храмового комплекса борются за деревянные жезлы «синги», по поверью приносящие удачу. Традиция проведения этого мероприятия в Окаяме насчитывает свыше 500 лет.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 14 февраля в Уфе во время акции ко Дню святого Валентина в торговом центре «Планета» произошла давка, в результате которой пострадали два человека, в том числе ребенок.

ФОТО: РИА Новости
