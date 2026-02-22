СМИ: Долина может заработать 3,5 млн рублей за три концерта в баре
Народная артистка России Лариса Долина заработает около 3,5 млн рублей на сольных концертах в клубе Petter в Москве, сообщает РИА Новости.
Выступления состояться 26 марта, 25 мая и 26 июля. Площадка рассчитана на 91 место. Самый дешевый билет обойдется в 9,5 тысяч рублей. Самые дорогие билеты стоят 18,5 тысяч рублей - места за столиками прямо у сцены.
Если певица соберет полный зал, то выручка от продажи билетов составит почти 1,15 миллиона рублей. Сумма не учитывает расходы на проведение концерта. В случае трех аншлагов артистка сможет заработать около 3,5 млн рублей. При этом за месяц до ближайшего концерта в марте продано всего 18% всех билетов.
Ранее Долина поздравила Майданова с юбилеем и спела с ним дуэтом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
