СМИ: Долина может заработать 3,5 млн рублей за три концерта в баре

Выступления состояться 26 марта, 25 мая и 26 июля. Площадка рассчитана на 91 место. Самый дешевый билет обойдется в 9,5 тысяч рублей. Самые дорогие билеты стоят 18,5 тысяч рублей - места за столиками прямо у сцены.

Если певица соберет полный зал, то выручка от продажи билетов составит почти 1,15 миллиона рублей. Сумма не учитывает расходы на проведение концерта. В случае трех аншлагов артистка сможет заработать около 3,5 млн рублей. При этом за месяц до ближайшего концерта в марте продано всего 18% всех билетов.

Ранее Долина поздравила Майданова с юбилеем и спела с ним дуэтом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

