Новых заездов россиян на Кубу не планируется как минимум до апреля

Новые заезды российских туристов в отели на Кубе пока не планируются. Об этом заявил глава принимающего туроператора «Куба Либре ПРО» на острове Александр Карпецкий в беседе с РИА Новости.

Рябков: Россия окажет Кубе материальную помощь

По словам собеседника агентства, заездов не планируется в ближайшие месяцы «как минимум до апреля».

Ранее на Кубе возникли сложности с обеспечением топливом в связи с энергетической блокадой со стороны США. Как отмечал вице-президент РСТ Дмитрий Горин в беседе с НСН, россиянам предлагают вернуть деньги за билеты на остров, а туроператоры готовы предоставить поездки по альтернативным направлениям.

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
