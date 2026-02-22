В РФ предложили детям мигрантов выезжать из страны в 18 лет

Отмечается, что мигрант не сможет получить патент, если о нем нет данных, либо если его доходы ниже прожиточного минимума на семью. При этом правила не действуют в двух случаях: когда человек оформляет патент впервые или работает у физических лиц для личных нужд, которые не связаны с предпринимательской деятельностью.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН говорил, что трудовые мигранты не должны привозить семьи в Россию, а при любом нарушении закона должны сразу высылаться из страны.