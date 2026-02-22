В РФ предложили детям мигрантов выезжать из страны в 18 лет
Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.
ПОСЛЕ 18 ЛЕТ
Накануне российское правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому дети мигрантов, работающих в России по патенту, при достижении 18-летия должны будут выехать из страны. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе. Отмечается, что детям мигрантов вместо отъезда из страны также предложат подать заявление о выдаче патента.
Выезд предлагается осуществить в течение 30 дней после наступления совершеннолетия. Подать заявление на выдачу патента необходимо будет успеть за аналогичный период, передает RT.
Изменения предлагается внести в закон «О правовом положении иностранных граждан». Согласно инициативе, дети мигрантов смогут находиться в России только во время действия разрешения на работу их родителя, либо при условии оплаты иностранцем фиксированного авансового платежа по НДФЛ на себя и на каждого ребенка.
Отмечается, что мигрант не сможет получить патент, если о нем нет данных, либо если его доходы ниже прожиточного минимума на семью. При этом правила не действуют в двух случаях: когда человек оформляет патент впервые или работает у физических лиц для личных нужд, которые не связаны с предпринимательской деятельностью.
До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН говорил, что трудовые мигранты не должны привозить семьи в Россию, а при любом нарушении закона должны сразу высылаться из страны.
«Люди должны приезжать в Россию под конкретные задачи, проекты. После окончания контрактов они должны уезжать, не привозить сюда семьи, не заводить здесь семей. Это трудовая миграция. Опыт схож с тем, как устроено законодательство в ОАЭ, оно работает очень эффективно. Любое нарушение законодательства — высылка, подрался — высылка и так далее», - отметил он.
ЭКЗАМЕНЫ В ШКОЛАХ
Между тем, в ноябре 2025 года глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что лишь 19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы. По его словам, часть семей не смогла предоставить необходимый пакет документов, кто-то из детей не сдал экзамен по русскому языку.
В связи с этим исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский в беседе с НСН заметил, что в таких случаях детям следует позаниматься с репетиторами.
«Если семья подает на пересдачу, три месяца ребенок может заниматься и готовиться, но должен именно заниматься. У многих мигрантов средняя зарплата довольно высокая, они могут себе даже репетиторов позволить. Если дети не сдали экзамен, это значит, что родители просто безответственно подошли к новым требованиям. Если ребенок через три месяца пересдает экзамен, он уже опоздал по программе, поэтому претендует на обучение на следующий год», - объяснил он.
С 1 апреля прошлого года дети иностранных граждан проходят тестирование на знание русского языка для приема в российские школы. При положительном результате ребенка зачисляют в образовательное учреждение, а в противном случае ему предлагают проходить допобучение.
Ранее депутат Михаил Матвеев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что в РФ трудовые мигранты, которые официально имеют доход ниже прожиточного минимума, позволяют работодателю экономить на различных отчислениях.
