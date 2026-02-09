Россиян призвали не разводить панику из-за топливного кризиса на Кубе

По его словам, развитие ситуации на Кубе зависит от решения американского лидера Дональда Трампа, а также от авиакомпаний, которые решают, будут ли они продолжать полетную программу в эту страну или нет.

«Многое зависит от авиакомпании, от того, как они как себя они будут в данном случае. Если они посчитают, что нужно прекращать полетную программу, они ее прекратят. Если они будут продолжать, а «Аэрофлот» заявил, что будет продолжать, значит, они будут продолжать. По срокам этой ситуации сказать сложно, потому что она особо не поддается прогнозам. Это зависит от президента США Дональда Трампа. От того, какие у него планы на Латинскую Америку. Наша задача — заботиться о наших туристах», — добавил Арзуманов.

Посольство России на Кубе подтвердило, что некоторых российских туристов переселили из их отелей, как сообщал ряд СМИ, в другие гостиницы в связи со сложной ситуацией в стране, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

