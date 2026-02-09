Россиян призвали не разводить панику из-за топливного кризиса на Кубе
Вопрос размещения российских туристов на Кубе остается под контролем, сказал НСН Воскан Арзуманов.
У российских туристов, находящихся на Кубе, нет поводов для паники, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
Российских туристов начали массово выселять из отелей на Кубе из-за топливного кризиса, сообщил Telegram-канал Shot. Соотечественники пожаловались, что за последние несколько дней им пришлось уехать из пятизвездочных отелей Domina Marina Varadero, Valentin Patriarca и Paradisus Varadero. Тем временем закрытие грозит и четырехзвездочным Villa Gale, Bella Costa, Tuxpan, Palma Real и Caleta. Арзуманов призвал россиян не паниковать.
«Если туристы попали в такую ситуацию, то им надо обращаться непосредственно к туроператору или к турагентству. У нас таких обращений пока не было. У некоторых туристов есть свое понимание хорошего или плохого отеля. Если туриста выселили из того отеля, где у него закончен тур, но поселили в другой отель, то в этом нет ничего плохого. Наоборот, хорошо, что туроператор в данном случае не бросил своего туриста, а предоставил ему размещение. Власти Кубы сообщали, что аэропорты Гаваны и Варадеры продолжат выполнять программу полетов авиакомпании «Россия» в указанные пункты назначения. Возможны корректировки. Мы держим ситуацию на контроле, поводов для паники нет», — сказал собеседник НСН.
По его словам, развитие ситуации на Кубе зависит от решения американского лидера Дональда Трампа, а также от авиакомпаний, которые решают, будут ли они продолжать полетную программу в эту страну или нет.
«Многое зависит от авиакомпании, от того, как они как себя они будут в данном случае. Если они посчитают, что нужно прекращать полетную программу, они ее прекратят. Если они будут продолжать, а «Аэрофлот» заявил, что будет продолжать, значит, они будут продолжать. По срокам этой ситуации сказать сложно, потому что она особо не поддается прогнозам. Это зависит от президента США Дональда Трампа. От того, какие у него планы на Латинскую Америку. Наша задача — заботиться о наших туристах», — добавил Арзуманов.
Посольство России на Кубе подтвердило, что некоторых российских туристов переселили из их отелей, как сообщал ряд СМИ, в другие гостиницы в связи со сложной ситуацией в стране, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
