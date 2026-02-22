Минобороны: За ночь ПВО сбили 86 дронов ВСУ

В ведомстве уточнили, что 29 дронов удалось ликвидировать над Белгородской областью, 14 — над Саратовской, по 11 — над Воронежской и Смоленской. Еще девять БПЛА были сбиты над Брянским регионом, семь — над Курским, три — над Калужским, а также по одному — над Крымом и Московским регионом.

Ранее Telegram-канал «Shot» сообщил, что Армия РФ нанесла комбинированный удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины, передает «Радиоточка НСН».