Учителя назвали «безумием» запрет на обучение детей без знания русского языка
Всеволод Луховицкий и Дмитрий Казаков заявили НСН, что дети мигрантов должны интегрироваться в общество.
Дети мигрантов должны усиленно интегрироваться в общество, чтобы приносить пользу России, отбирать у них право на образование незаконно и глупо, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал не брать в школы детей мигрантов, не знающих русский язык. По его мнению, семьи мигрантов должны заранее готовиться к переезду, учитывая, что в Средней Азии есть школы и центры русского языка, передает РБК.
«Это проблема господина Музаева, который не знает российского законодательства, не знает Конституции, в которой сказано, что право на образование имеет любой ребенок, законно находящийся на территории РФ. Если говорить о том, что делать с детьми, которые слабо знают русский язык, во всем мире и у нас тоже существуют специальные учебники для обучения русскому языку иностранцев. Вопрос только в том, чтобы государство выделило достаточно денег на дополнительные занятия – на оплату работникам, на специальные курсы. Сейчас такой системы дошкольного образования нет», - рассказал он.
С ним согласился член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков, который назвал подобную инициативу «безумием».
«Глава Рособрнадзора предлагает отобрать у людей право на получение образования. Странная инициатива в этом смысле, печально и грустно. Это диверсия против общества, против страны, просто безумие! Проблема со знанием русского языка у мигрантов есть, отрицать сложно. Как вы думаете, эти дети лучше начнут интегрироваться в общество, если мы отберем право на образование? Что родители смогут предпринять в этом смысле? Сами будут учить? Будут нелегальные школы какие-то, все перейдет в «серую» зону, что усугубит проблему, а не поможет ее решить», - рассказал он НСН.
Казаков призвал создавать условия, которые позволят ребенку адаптироваться, а учителю – наладить контакт с учеником.
«Нужно создавать условия, чтобы ребенку было легче адаптироваться. Также нужно создавать условия для учителей, которые столкнулись с ребенком, который слабо знает язык. Условному учителю от запрета будет легче, но ребенок просто останется без образования, не будет принят в российское общество, не поймет наши традиции», - добавил он.
При приеме в школы детей, которые не знают русский язык, нарушаются права других детей, а также права учителей, заявил ранее глава СПЧ Валерий Фадеев, передает «Радиоточка НСН».
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