«Грамотный и трезвый подход»: Учителя отказались запрещать интернет детям
Евгений Ямбург заявил НСН, что жесткие ограничения не спасут подростков от зависимости, детям нужно предложить альтернативу в виде походов и кружков.
Запрет на интернет для детей не защитит школьников от зависимости и плохих сайтов, нужно предложить достойную альтернативу в реальной жизни в виде походов и кружков, заявил НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
Глава республики Коми Владимир Уйба на заседании регионального Семейного совета вспомнил «счастливое детство в Советском Союзе» без интернета и призвал полностью запретить интернет для современных детей. По его мнению, было бы достаточно оставить открытым «профессиональный и научный интернет», а дети занимались бы в Сети только в школе, тематических кружках и секциях.
«Серьезно к этой инициативе относиться нельзя, запретить всегда проще всего. Конечно, в интернете много грязи, но и в жизни много грязи. Грамотный учитель, например, географии научит с помощью гаджетов на расстоянии десятков километров определять высоту горы. Грамотный учитель физкультуры, подключив специальные датчики, сделает ребенка субъектом собственного здоровья, чтобы определять важные показатели. В этом смысле надо формировать критическое мышление, чтобы дети отличали фейки от правды. Все зависит от учителя, в интернете есть и плохое, и хорошее. Научить брать хорошее и иметь иммунитет против плохого – это мастерство учителя», - отметил он.
По словам Ямбурга, отрицать реальность в виде нейросетей и искусственного интернета сегодня глупо, нужно завлекать ребят альтернативами в реальности.
«Дети сегодня очень умные, даже пятиклассники имеют свои каналы, блоги. Разумеется, чтобы это не превращалось в какую-то игроманию и так далее, параллельно с этим должна быть мощная система дополнительного образования. Это походы, экспедиции, театральные постановки, чтобы дети понимали, что есть реальная жизнь, чтобы все не заканчивалось на экранах. Здесь требуется комплексный и трезвый подход. От будущего никуда не уйти, нейросети – это реальность, искусственный интеллект – это реальность. Запрещать это бессмысленно. В школах блокируются сайты, которые детям посещать не надо. То же самое можно сделать и дома, но ребенок все равно найдет способ попасть на плохие сайты», - подытожил собеседник НСН.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в России создан фактически «белый Интернет», который защищает все персональные данные школьников, передает «Радиоточка НСН».
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