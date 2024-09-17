«Кнут и пряник»: В Госдуме выступили против «закрепощения» учителей в школе на 10 лет

Инициатива о том, чтобы обязать студентов-бюджетников педвузов отработать в школах от 5 до 10 лет после обучения, приведет к тому, что абитуриенты вообще перестанут идти в педагогические университеты, заявил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в разговоре с НСН.

Ранее замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что студентов-бюджетников педагогических вузов следует обязать отработать в школах от 5 до 10 лет после обучения. По его мнению, подобная практика позволила бы сократить дефицит рабочих кадров. При этом выпускников, которые не захотят работать по специальности, можно обязать вернуть деньги, которые государство потратило на их обучение, указал он. Смолин не поддержал инициативу.