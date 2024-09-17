«Кнут и пряник»: В Госдуме выступили против «закрепощения» учителей в школе на 10 лет
Нет другого способа преодолеть кадровый кризис в школьном образовании, чем значительно поднимать статус учителей и оплату их труда, отметил в эфире НСН депутат Олег Смолин.
Инициатива о том, чтобы обязать студентов-бюджетников педвузов отработать в школах от 5 до 10 лет после обучения, приведет к тому, что абитуриенты вообще перестанут идти в педагогические университеты, заявил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в разговоре с НСН.
Ранее замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что студентов-бюджетников педагогических вузов следует обязать отработать в школах от 5 до 10 лет после обучения. По его мнению, подобная практика позволила бы сократить дефицит рабочих кадров. При этом выпускников, которые не захотят работать по специальности, можно обязать вернуть деньги, которые государство потратило на их обучение, указал он. Смолин не поддержал инициативу.
«Результат, если бы такое решение было принято, скорее всего, окажется противоположным замыслу. Сейчас в России количество абитуриентов, желающих поступить на педагогические специальности, растет. Мы готовим достаточно педагогов, но потом педагоги уходят из школы, потому что статус, оплата труда и социальные гарантии не соответствуют затратам труда. Вместо того, чтобы закрепощать педагогов на 10 лет, надо подумать о том, чтобы поднять их статус. Система распределения, состоящая из одного кнута, ничего хорошего дать не может. Либо абитуриенты перестанут идти в педагогические университеты, либо туда пойдут только те, кто совсем слабо подготовлен. В обоих случаях качество образования упадет», – сказал Смолин.
Депутат напомнил, что в советское время для учителей, которые были направлены по распределению, предоставляли подъемные и оплату на служебное жилье, а также платили более высокую зарплату в селе.
«Салтыков-Щедрин сказал, что российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления. Думаю, что это заявление из этой самой серии. Второе – никакого аналогичного законопроекта в Госдуме нет. И, судя по высказываниям министра науки и высшего образования, в ближайшее время не будет. Третье – современные чиновники забывают, что советская система распределения держалась на двух принципах, как и положено в системе управления – кнута и пряника. Кнут – это была обязанность отработать 3 года, а не 5 или 10 лет. Но при этом те, кого направляли по распределению, получали подъемные, оплату на служебное жилье, либо оплату найма жилья и, как правило, более высокую заработную плату в селе, чем в городе. Ничего подобного сейчас чиновники не предлагают», – указал собеседник НСН.
Смолин подчеркнул, что нет другого способа преодолеть кадровый кризис в школьном образовании, чем значительно поднимать статус учителей и оплату их труда.
«Недавно в Общественной палате обсуждалась ситуация с учителями в Москве. В столице зарплата у учителей такая, что большинству регионов России она и не снилась. И, тем не менее, Общественная палата пришла к выводу, что значительная часть учителей после окончания университета приходит в школу, получает надбавки молодого учителя, а затем уходит в разные организации, либо в репетиторы… Может быть, даже на меньшую зарплату с меньшими затратами труда и нервной энергии. Поэтому нет другого способа преодолеть кадровый кризис в школьном образовании, чем значительно поднимать статус и оплату труда учителям», – добавил он.
Ранее учителя и дворники вошли в топ профессий с самыми низкими зарплатами в России. По данным исследования, средний доход дворника составляет 32 тысячи рублей, уборщика – 37 тысяч, воспитатели и няни зарабатывают около 40 тысяч рублей в месяц, средняя зарплата учителей – 42 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».
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