В РПЦ призвали не водить школьников в Дарвиновский музей

Руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) призвал не водить школьников в Дарвиновский музей.

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«Мы живем в свободной стране, зачем закрывать. Но стоило подумать, что водить туда регулярные экскурсии при условии, что этот музей, это направление мысли, находится на строго безбожной позиции, было бы неразумно и непродуктивно», - сказал Макарий в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в Дарвиновском музее могут «повлиять на детей соответствующим образом». Палеонтологический больше подойдет для экскурсий, добавил Макарий.

Ранее бывший глава правительства Чеченской республики, помощник премьер-министра региона Муслим Хучиев заявил о необходимости запретить изучение теории эволюции Чарльза Дарвина в школах России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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