Медведев призвал решать проблему нехватки учителей математики в школах
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил необходимость решения проблемы нехватки преподавателей математики и естественно-научных дисциплин в системе общего образования. Об этом он заявил на заседании президиума Совета при президенте России по науке и образованию, сообщает РИА Новости.
Медведев также указал на снижение числа профильных классов с углубленным изучением математики и подчеркнул, что текущая ситуация требует неотложного решения.
Заместитель председателя Совбеза добавил, что качество преподавания данных дисциплин не всегда соответствует современным требованиям, что может негативно сказаться на подготовке специалистов для научно-технологического сектора. Медведев призвал к системному подходу и активному участию всех профильных ведомств для улучшения ситуации.
По его мнению, важно перейти от обсуждения проблемы к конкретным действиям для повышения качества преподавания и подготовки высококлассных специалистов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru