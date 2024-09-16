Медведев призвал решать проблему нехватки учителей математики в школах

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил необходимость решения проблемы нехватки преподавателей математики и естественно-научных дисциплин в системе общего образования. Об этом он заявил на заседании президиума Совета при президенте России по науке и образованию, сообщает РИА Новости.

Медведев также указал на снижение числа профильных классов с углубленным изучением математики и подчеркнул, что текущая ситуация требует неотложного решения.