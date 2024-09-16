Медведев призвал решать проблему нехватки учителей математики в школах

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил необходимость решения проблемы нехватки преподавателей математики и естественно-научных дисциплин в системе общего образования. Об этом он заявил на заседании президиума Совета при президенте России по науке и образованию, сообщает РИА Новости.

Медведев также указал на снижение числа профильных классов с углубленным изучением математики и подчеркнул, что текущая ситуация требует неотложного решения.

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Заместитель председателя Совбеза добавил, что качество преподавания данных дисциплин не всегда соответствует современным требованиям, что может негативно сказаться на подготовке специалистов для научно-технологического сектора. Медведев призвал к системному подходу и активному участию всех профильных ведомств для улучшения ситуации.

По его мнению, важно перейти от обсуждения проблемы к конкретным действиям для повышения качества преподавания и подготовки высококлассных специалистов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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