«Без Болонской системы, но с патриотами»: В России предложили «уникальную» систему образования
Специалисты утверждают, что Болонская система отрицательно сказывается на российском образовании, поэтому от нее следует отказаться.
В России хотят отказаться от общепринятой системы высшего образования и предлагают свой «патриотический» путь.
Ранее глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объявил, что Россия может отказаться от Болонской системы высшего образования и разработать собственную, которая, по его словам, будет направлена на интересы национальной экономики и возможности студентов.
Болонская система, к которой РФ присоединилась в 2003 году, направлена на сопоставление стандартов качества высшего образования в разных странах. Она подразумевает признание иностранных дипломов за рубежом и разделение высшего образования на две ступени обучения: бакалавриат и магистратура.
Сейчас Болонский процесс включает в себя 48 стран-участниц из 49 ратифицировавших Европейскую культурную конвенцию Совета Европы. Официально Россию никто не исключал из этого процесса. При этом еще в марте 2022 года в МИД РФ заявили, что РФ будет являться членом Совета только до конца 2022 года, сообщил RT.
До этого депутат Госдумы Виталий Милонов также предложил России идти по обособленному образовательному пути и вернуть традиционную пятилетнюю систему высшего образования. Он объяснил такое предложение проблемой непризнания российских дипломов за границей и добавил, что некоторые сложные профессии можно освоить только посредством классического пятилетнего специалитета. Тогда же специалисты отмечали, что российские и западные вузы не реализуют принципы международного сотрудничества.
Первый зампред комитета Госдумы по культуре VIII созыва Александр Шолохов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также усомнился в эффективности Болонской системы высшего образования.
«Я уверен, что наша традиционная система образования была уж точно не хуже Болонской. Более того, ее у нас позаимствовал ряд стран, например, Финляндия. А мы в этот момент, решив, что все, что у нас было, было плохо, искали, чем бы это заменить», - подчеркнул он.
При этом президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров в эфире НСН рассказал о пользе Болонской системы, отметив, что ее отмена приведет к тому, что Россия полностью закроется от мировой системы.
«Переход на Болонскую систему себя частично оправдал. Наши дипломы воспринимались на Западе, бакалавр есть в большинстве развитых стран мира, как и магистратура. Но Болонская система также несколько и разрушила нашу устоявшуюся систему высшего образования, которая была достаточно хороша. Но сейчас уже понятно, что в течение некоторого количества лет не будут принимать наши дипломы в любом варианте, как бы мы их не выпускали», - добавил он.
По его словам, санкции из-за спецоперации на Украине оказали влияние на вузы и науку, в связи с чем сейчас деятельность российских ученых отключена от международных баз банных.
Глава партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов в беседе с «Радиоточкой НСН» также призвал заканчивать в стране с «либеральными ценностями в виде ЕГЭ и Болонской системы».
При этом в России продолжают предлагать вывести образовательную систему на свой обособленный «патриотический» путь. Так, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отметил, что в школах РФ следует ввести практику воспевания государственных символов.
В свою очередь запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскритиковал предложение ввести в российских школах подобную американскую практику, согласно которой «учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага».
«У наших властей есть замысел ввести в качестве гражданской государственной религии идею гражданской консолидации, вне зависимости от политических симпатий. Еще один шаг к идеологизации школы, а значит – политической приватизации детства», - подчеркнул он.
Кураев также считает, что сейчас целью уроков православия в российских школах стало военно-патриотическое воспитание.
В то же время министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября 2022 года в российских школах в начале каждой учебной недели будут исполнять государственный гимн и поднимать флаг. Торжественная церемония уже практикуется во Владимирской, Воронежской и Калужской областях, в Приморье и на Камчатке. Президент России Владимир Путин поддержал предложение исполнять российский гимн и поднимать российский флаг в школах страны.
Сергей Кравцов также принял решение о том, что «историческое образование начнется в школах с первого класса», сообщил RT. При этом позже он уточнил, что в школах будут введены не обязательные уроки истории с 1 класса, а «историческое просвещение».
Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН призвал не спешить с этим.
«Сейчас у нас курсы истории в школе сокращены, как и курсы географии, русского языка и литературы. При этом резко увеличены курсы иностранного языка и обществознания. Надо посмотреть на то, чем сейчас дети загружены, и исключить кое-что, что не является абсолютно необходимым», - объяснил он.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн призвал увеличить количество уроков истории в российских школах и сделать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по этому предмету обязательным.
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