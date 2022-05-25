«Без Болонской системы, но с патриотами»: В России предложили «уникальную» систему образования

В России хотят отказаться от общепринятой системы высшего образования и предлагают свой «патриотический» путь.

Ранее глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объявил, что Россия может отказаться от Болонской системы высшего образования и разработать собственную, которая, по его словам, будет направлена на интересы национальной экономики и возможности студентов.

Болонская система, к которой РФ присоединилась в 2003 году, направлена на сопоставление стандартов качества высшего образования в разных странах. Она подразумевает признание иностранных дипломов за рубежом и разделение высшего образования на две ступени обучения: бакалавриат и магистратура.

Сейчас Болонский процесс включает в себя 48 стран-участниц из 49 ратифицировавших Европейскую культурную конвенцию Совета Европы. Официально Россию никто не исключал из этого процесса. При этом еще в марте 2022 года в МИД РФ заявили, что РФ будет являться членом Совета только до конца 2022 года, сообщил RT.