Экс-премьер Чечни предложил запретить изучение теории Дарвина
Бывший глава правительства Чеченской республики, помощник премьер-министра региона Муслим Хучиев заявил о необходимости запретить изучение теории эволюции Чарльза Дарвина в школах России. Об этом чиновник заявил во время первого заседания Всероссийского родительского комитета, сообщило издание РБК.
Данное предложение Хучиев направил главе Минпросвещения России Сергею Кравцову. По его мнению, теория Дарвина противоречит религиозным убеждением, с нее начинается духовное разложение детей.
Отмечается, что Кравцов все еще не прокомментировал заявление Хучиева.
Ранее сообщалось, что учебный курс «История религий России» будет введен во всех высших учебных заведениях России с будущего учебного года.
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