Экс-премьер Чечни предложил запретить изучение теории Дарвина

Бывший глава правительства Чеченской республики, помощник премьер-министра региона Муслим Хучиев заявил о необходимости запретить изучение теории эволюции Чарльза Дарвина в школах России. Об этом чиновник заявил во время первого заседания Всероссийского родительского комитета, сообщило издание РБК.

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Данное предложение Хучиев направил главе Минпросвещения России Сергею Кравцову. По его мнению, теория Дарвина противоречит религиозным убеждением, с нее начинается духовное разложение детей.

Отмечается, что Кравцов все еще не прокомментировал заявление Хучиева.

Ранее сообщалось, что учебный курс «История религий России» будет введен во всех высших учебных заведениях России с будущего учебного года.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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