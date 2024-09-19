Экс-премьер Чечни предложил запретить изучение теории Дарвина

Данное предложение Хучиев направил главе Минпросвещения России Сергею Кравцову. По его мнению, теория Дарвина противоречит религиозным убеждением, с нее начинается духовное разложение детей.

Отмечается, что Кравцов все еще не прокомментировал заявление Хучиева.

Ранее сообщалось, что учебный курс «История религий России» будет введен во всех высших учебных заведениях России с будущего учебного года.

