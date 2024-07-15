«Доводы от лукавого»: Депутат Шолохов поспорил с Рособрнадзором об эффекте ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является порочной системой, никак не повлиявшей на коррупцию, заявил в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее заявил, что возможная отмена ЕГЭ вернет коррупцию в школы и при приеме в вузы, кроме того, на подростков ляжет двойная нагрузка из-за сдачи экзаменов и в школе, и в вузах. Шолохов не согласился с антикоррупционным эффектом госэкзамена.