«Доводы от лукавого»: Депутат Шолохов поспорил с Рособрнадзором об эффекте ЕГЭ

Александр Шолохов указал в эфире НСН на фиктивных выпускников-стобалльников, назвав «тыканье в три кнопки» слабым подобием настоящего экзамена.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является порочной системой, никак не повлиявшей на коррупцию, заявил в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее заявил, что возможная отмена ЕГЭ вернет коррупцию в школы и при приеме в вузы, кроме того, на подростков ляжет двойная нагрузка из-за сдачи экзаменов и в школе, и в вузах. Шолохов не согласился с антикоррупционным эффектом госэкзамена.

Музаев: Перед отменой ЕГЭ нужно предложить альтернативное решение
«Все доводы за ЕГЭ технического свойства и зачастую от лукавого. При ЕГЭ коррупцию никто не отменил, она существует. Некоторое время назад была "вспышка" стобалльных выпускников, которые на проверку оказывались, мягко говоря, не соответствующими этим показателям. ЕГЭ – это порочная система, потому что она отменяет любую творческую составляющую у ученика. Сам этот принцип: ткнуть три кнопки с ответами является слабым подобием настоящего экзамена. Назовем это выбором ответа, хотя возможно и просто угадывание. С помощью ЕГЭ происходит уничтожение способности думать и размышлять», - сказал парламентарий.

Музаев отмечал, что противники ЕГЭ не предлагают альтернативы. Шолохов напомнил в этой связи о советской системе образования, отметив, что гордится возвращением в школы устного экзамена по литературе.

Депутат Пилипенко: школьники сдали ЕГЭ лучше, чем в 2023 году
«Я горжусь, что подняв в свое время этот вопрос на Совете по культуре перед президентом, мы получили устный экзамен по литературе. Тогда же мы вернули сочинение, которое вообще было изъято из школьных экзаменов. Примитивное и тупое понимание литературы с помощью заготовленных ответов на вопросы не дает показать свои знания. Финляндия "забрала" у нас как образец существовавшую систему обучения, которую называют советской, а мы в ответ решили ввести у себя упрощенную историю с ЕГЭ», - возмутился собеседник НСН.

Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко ранее сообщила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в 2024 году школьники сдали ЕГЭ лучше, чем в прошлом году, объяснив причины этого успеха.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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