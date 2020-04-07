До 20%. Россиянам обещают подорожание продуктов
В каких категориях продуктов питания ожидать повышения цен в первую очередь.
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%. Как сообщили в «Руспродсоюзе», ожидается, что подорожают кофе, чай, специи, консервы, макароны, а также хлебобулочные изделия и рыба — товары, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний и ограничений, с которыми бизнес столкнулся из-за коронавируса.
Пока ритейлеры не согласовали повышение закупочных цен, добавили в организации, но уже в ближайшие 14 дней ситуация может измениться. В Ассоциации компаний розничной торговли сказали, что сети стремятся сдерживать подорожание продуктов.
Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ получила жалобы на рост цен на имбирь, чеснок и лимоны. Об этом заявил начальник управления АПК ведомства Анна Мирониченко. По её словам, подорожание связано с краткосрочным повышением спроса, а также ограничением поставок из-за рубежа.
Информацию о том, что эти продукты эффективны против вирусов, широко распространяли в соцсетях. Кроме того, как известно, 80% поставок в Россию того же чеснока приходится на Китай. Сообщается что Генпрокуратура уже поручила ФАС проверить обоснованность увеличения цен по этим товарным позициям.
Цены на молочные продукты в России в ближайшие два-три месяца вырастут на 7-12 процентов. В МТПП по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе сообщили, что дорожать молочная продукция будет неравномерно. Так, питьевое молоко вырастет в цене меньше всего — на 3-5 процентов. Кисломолочные продукты, например, кефир и ряженка, подорожают на 5-7 процентов. Наиболее тяжелая ситуация сложится с сыром и сливочным маслом — эксперты ожидают рост цен на 10-12 процентов.
Председатель совета директоров российского производителя смесей «Инфаприм» (марка Nutrilak) Алексей Лысяков рассказал НСН, что на рынке молочных смесей повышения цен не планируется. Вместе с тем он упомянул о необходимости вмешательства в ситуацию правительства для регулирования стоимости сырья.
На этом фоне Минсельхоз России сообщил о рекордном росте урожая тепличных овощей, который могут собрать по итогам этого года. По прогнозам ведомства, суммарное производство сельхоз предприятий, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей может составить 1 млн тонн, что на 12% больше показателя прошлого года.
Директор совхоза имени Ленина, экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин заявил НСН, что в то время, как ведомство отчитывается от рекордах, инвесторы и производители овощных культур терпят колоссальные убытки. «Я не знаю, с чем связана эйфория Минсельхоза. Правительству нужно другое делать – повышать покупательскую способность населения, чтобы овощи были доступны и помидор не был лакомством зимой», - отметил он.
Кабмин России отнес зарубежные помидоры и огурцы в перечень отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, на которые наложены ограничения при закупках для государственных и муниципальных нужд.
Население планеты может столкнуться с опасностью массового ожирения. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на заявление диетолога Дженнифер Оберт. Она подчёркивает, что существенный набор веса может произойти в период карантина, который жители многих стран соблюдают из-за распространения коронавирусной инфекции.
По словам специалистов, человек, вынужденно находящийся все время дома должен каждую неделю контролировать свой вес и следить, чтобы потребляемые калории соответствовали энергетическим затратам.
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