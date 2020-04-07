До 20%. Россиянам обещают подорожание продуктов

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%. Как сообщили в «Руспродсоюзе», ожидается, что подорожают кофе, чай, специи, консервы, макароны, а также хлебобулочные изделия и рыба — товары, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний и ограничений, с которыми бизнес столкнулся из-за коронавируса.

Пока ритейлеры не согласовали повышение закупочных цен, добавили в организации, но уже в ближайшие 14 дней ситуация может измениться. В Ассоциации компаний розничной торговли сказали, что сети стремятся сдерживать подорожание продуктов.



Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ получила жалобы на рост цен на имбирь, чеснок и лимоны. Об этом заявил начальник управления АПК ведомства Анна Мирониченко. По её словам, подорожание связано с краткосрочным повышением спроса, а также ограничением поставок из-за рубежа.

Информацию о том, что эти продукты эффективны против вирусов, широко распространяли в соцсетях. Кроме того, как известно, 80% поставок в Россию того же чеснока приходится на Китай. Сообщается что Генпрокуратура уже поручила ФАС проверить обоснованность увеличения цен по этим товарным позициям.