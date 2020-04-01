Колташов: Продуктов купили в три раза больше, чем полагается за месяц

Василий Колташов: «Это чистая правда. Покупатели начинают вести себя более спокойно. Они видят, что у нас нет такого дефицита продуктов, который мы наблюдаем даже в Великобритании, в Еврозоне, особенно в Италии, в Испании. И волна, по сути, сходит. В ходе этой волны магазины реализовали продуктов больше, чем в 3 раза полагается за месяц. По консервам – в 30 раз выполнены нормы. То есть скупили все, что можно. Даже все то, что наша экономика перепроизводит, скупали российскую муку, крупы, сахар, скупали мясо птицы, то есть все, что имеется в изобилии», – отмечает экономист в беседе с НСН.

