Колташов: Продуктов купили в три раза больше, чем полагается за месяц
Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Госдума приняла закон о кредитных каникулах на срок до шести месяцев
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, который позволит пострадавшим из-за коронавируса заемщикам обратиться за кредитными каникулами на срок до шести месяцев. Речь идет о тех, чей доход упал более чем на 30%.
Василий Колташов: «Этот закон еще не вступил в силу, а банки, в ответ на просьбы граждан обеспечить им каникулы, уже отказываются это делать. Поэтому полагаю, что этому закону потребуется довольно сильное государственное плечо. Каникулы надо еще добыть, что непросто, особенно для тех, у кого падение доходов по серым фондам пошло, а не по белым и основным, на основе которых как раз можно продемонстрировать это самое 30% снижение доходов», – говорит в эфире НСН Василий Колташов.
Пик спроса на продукты в магазинах прошел
Власти России заявили о пройденном пике спроса на продукты в магазинах.
Василий Колташов: «Это чистая правда. Покупатели начинают вести себя более спокойно. Они видят, что у нас нет такого дефицита продуктов, который мы наблюдаем даже в Великобритании, в Еврозоне, особенно в Италии, в Испании. И волна, по сути, сходит. В ходе этой волны магазины реализовали продуктов больше, чем в 3 раза полагается за месяц. По консервам – в 30 раз выполнены нормы. То есть скупили все, что можно. Даже все то, что наша экономика перепроизводит, скупали российскую муку, крупы, сахар, скупали мясо птицы, то есть все, что имеется в изобилии», – отмечает экономист в беседе с НСН.
С 1 апреля отменяются комиссии за банковский перевод
С первого апреля по первое июля отменяется комиссия за переводы с карты на карту размером до ста тысяч рублей. Деньги можно переводить по номеру телефона, даже если отправитель и получатель имеют счета в разных банках.
Василий Колташов: «Мера эта замечательная. И было бы хорошо, если бы она была применена пусть даже в сумме 10 тысяч рублей на все дальнейшие переводы и расчеты. Сейчас же она поможет нам избавиться от комиссий, когда мы не можем выйти из дома и передать деньги лично. Или это становится затруднительным. Естественно, что срок до 1 июня выглядит сейчас достаточно большим. Посмотрим, насколько вообще затянутся карантин и меры по ограничению передвижения. В целом же, шаг можно только приветствовать, он многим поможет», – комментирует он в интервью НСН.
Семьям с детьми начинают платить по 5 тысяч рублей в месяц
С первого апреля все семьи, имеющие право на маткапитал, будут получать по 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка возрастом до трёх лет.
Василий Колташов: «Эта мера, наверное, очень сильно выстрадана нашим обществом, мамами, семьями. Эти деньги помогут многим семьям в непростой экономической ситуации, потому что 2020 год будет годом депрессивным. Ни один рубль не будет лишним для россиян, особенно для россиян с детьми. Эта правильная и необходимая мера», – делится Василий Колташов со слушателями НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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