Гипермаркеты назвали основным каналом снабжения горожан в период самоизоляции

«С учетом указа, подписанного ранее президентом, надо понимать, что ассортимент небольших магазинов у дома способен удовлетворить лишь базовые потребности части жителей. Более расширенные требования граждан они уже выполнить не в состоянии. Ограничивать покупателя в приобретении нужных вещей - это неправильно. Именно поэтому Минпромторг взял на себя такую инициативу. Не для того, чтобы выйти за пределы компетенции, а чтобы легализовать деятельность гипермаркетов, чтобы потребители имели возможность приобретать что-то и там. Очевидно, что сейчас региональные власти и правоохранительные органы идут по пути закрытия всех крупных торговых объектов, оставляя лишь магазины продовольственных форматов малых форматов. Гипермаркеты не должны лишаться траффика, они могут стать основным местом покупки необходимых продовольственных и непродовольственных товаров», - добавил он.

В Министерстве уточнили, что данная мера поможет снизить высокую концентрацию покупателей в «магазинах у дома» и рассредоточить людей по разным торговым форматам. «При этом необходимо обеспечивать во всех торговых форматах соблюдение санитарных требований и принципов социальной дистанции между покупателями», - добавили в Минпромторге.

