В Молочном союзе предрекли рост цен на йогурты
Исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли разъяснила НСН, почему стоит ожидание подорожание молочных товаров.
В ближайшие месяцы прогнозируется рост цен на молочную продукцию на 7-12 процентов. Больше всего подорожают сыр и сливочное масло. Об этом сообщила «Известиям» член Московской торгово-промышленной палаты Марина Петрова. А в Минсельхозе полагают, что подорожают только импортные продукты, в первую очередь фрукты и алкоголь.
Исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) Людмила Маницкая разъяснила в эфире НСН, что приведет к росту цен на молочную продукцию.
«Подорожание может произойти с теми продуктами, где есть импортные ингредиенты, поскольку у нас упал рубль к валюте. Такие ингредиенты чаще всего есть в йогуртах и фруктовых добавках, которых нет в нашей стране. Кроме того, цена зависит от упаковки. Не вся упаковка производится у нас. Также встает вопрос о питании скота есть так называемые премиксы, которые состоят из определенных витаминов, ингредиенты которых не выпускают сегодня в России, их покупаются из-за рубежа. Молочная продукция может подорожать из-за этого. Ни по каким другим причинам вырасти цены не могут», – объясняет эксперт.
Ранее исполнительный директор Молочного союза России Людмила Маницкая в эфире НСН раскритиковала ведущий к росту цен на молочные продукты запуск электронной ветеринарной сертификации.
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