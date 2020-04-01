В Молочном союзе предрекли рост цен на йогурты

В ближайшие месяцы прогнозируется рост цен на молочную продукцию на 7-12 процентов. Больше всего подорожают сыр и сливочное масло. Об этом сообщила «Известиям» член Московской торгово-промышленной палаты Марина Петрова. А в Минсельхозе полагают, что подорожают только импортные продукты, в первую очередь фрукты и алкоголь.

Исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) Людмила Маницкая разъяснила в эфире НСН, что приведет к росту цен на молочную продукцию.