Из-за COVID-19 населению планеты грозит массовое ожирение
Население планеты может столкнуться с опасностью массового ожирения. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на заявление диетолога Дженнифер Оберт. Она подчёркивает, что существенный набор веса может произойти в период карантина, который жители многих стран соблюдают из-за распространения коронавирусной инфекции.
По словам специалиста, взрослый человек, находясь дома, в день тратит примерно на 400 калорий меньше, чем при обычном образе жизни. Кроме того, она считает, что режим самоизоляции или карантин является стрессовой ситуацией, из-за чего люди могут начать потреблять больше вредной пищи.
Как отметили в Британском фонде питания, избежать ожирения можно при соблюдении режима дня, сбалансированном питании, а также регулярных физических нагрузках. Также специалисты рекомендуют заменить соки простой водой или сырыми овощами.
В конце марта НСН писала, что страх перед коронавирусом и слабеющий рубль вызвали панику среди россиян: в результате жители страны скупили продукты на четыре месяца вперед, посчитали аналитики Big Data.
Они исследовали покупки россиян в крупнейших сетях магазинов и сравнили покупки людей в марте 2020 года и периодом с ноября по февраль. Выяснилось, что за две недели марта россияне закупились продуктами длительного пользования, которых средней семье хватит больше чем на 100 дней.
Быстрее всего наши соотечественники раскупили крупы, консервы, овощи и замороженную продукцию. Также повышенном спросом пользовались сахар и соль. При этом пик покупательского ажиотажа пришелся на 17 марта.
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