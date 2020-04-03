Из-за COVID-19 населению планеты грозит массовое ожирение

Население планеты может столкнуться с опасностью массового ожирения. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на заявление диетолога Дженнифер Оберт. Она подчёркивает, что существенный набор веса может произойти в период карантина, который жители многих стран соблюдают из-за распространения коронавирусной инфекции.

По словам специалиста, взрослый человек, находясь дома, в день тратит примерно на 400 калорий меньше, чем при обычном образе жизни. Кроме того, она считает, что режим самоизоляции или карантин является стрессовой ситуацией, из-за чего люди могут начать потреблять больше вредной пищи.

Как отметили в Британском фонде питания, избежать ожирения можно при соблюдении режима дня, сбалансированном питании, а также регулярных физических нагрузках. Также специалисты рекомендуют заменить соки простой водой или сырыми овощами.