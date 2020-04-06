Кабмин ограничил госзакупки импортных помидоров и огурцов

Кабмин России отнес зарубежные помидоры и огурцы в перечень отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, на которые наложены ограничения при закупках для государственных и муниципальных нужд.

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Соответствующее постановление правительства обнародовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, правительство расширило перечень, который был принят в 2016 году.

Ранее в список был отнесены мясо птицы, свинина, говядина, рыба, соль, масло, молоко, сыры, вина и рис зарубежного производства. Однако исключение было сделано для стран, входящих в Евразийской экономический союз.

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ФОТО: pixabay.com
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