Диетолог рассказала, как не набрать вес в самоизоляции

Во время режима самоизоляции необходимо установить четкий режим питания, чтобы не набрать лишних килограммов. Об этом рассказала врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

По словам специалиста, человек, вынужденно находящийся все время дома должен каждую неделю контролировать свой вес и следить, чтобы потребляемые калории соответствовали энергетическим затратам.

Если весы показывают недельную прибавку в весе около 500 граммов, значит, питание нужно пересмотреть. Скорее всего, необходимо исключить или уменьшить в рационе количество сладкого, мучного и жирного, пишут «Известия».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 20% жителей Москвы проигнорировали призывы о самоизоляции.