Диетолог рассказала, как не набрать вес в самоизоляции
Во время режима самоизоляции необходимо установить четкий режим питания, чтобы не набрать лишних килограммов. Об этом рассказала врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
По словам специалиста, человек, вынужденно находящийся все время дома должен каждую неделю контролировать свой вес и следить, чтобы потребляемые калории соответствовали энергетическим затратам.
Если весы показывают недельную прибавку в весе около 500 граммов, значит, питание нужно пересмотреть. Скорее всего, необходимо исключить или уменьшить в рационе количество сладкого, мучного и жирного, пишут «Известия».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 20% жителей Москвы проигнорировали призывы о самоизоляции.
Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс рассказал в эфире НСН, с чем может быть связана такая несознательность москвичей.
«Существует несколько стадий принятия ограничений. Особенно, если жестких. Первая стадия – отрицание: «Да все ерунда, ничего такого нет! Мы ничего не боимся». Это убегание от реальности. И часть людей могут на этой стадии залипнуть, несмотря на очевидные реальные факторы. И это может длиться достаточно долго. За ней идет стадия гнева, особенно у людей, протестно настроенных. Они, может, и будут соблюдать ограничения, но будут свой гнев изливать соцсетях, конфликтовать с соседями, в семье. Если изоляция будет долгой, начнут выходить на улицы», - сказал эксперт.
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