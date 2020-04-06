ФАС объяснила подорожание имбиря, лимонов и чеснока

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила жалобы на рост цен на имбирь, чеснок и лимоны, заявил начальник управления АПК ведомства Анна Мирониченко. По её словам, подорожание связано с краткосрочным повышением спроса, а также ограничением поставок из-за рубежа, передаёт РИА Новости.

Ранее в соцсетях распространяли информацию о том, что эти продукты эффективны против вирусов. Кроме того, как известно, 80% поставок в Россию того же чеснока приходится на Китай.

Генпрокуратура уже поручила ФАС проверить обоснованность увеличения цен по этим трём товарным позициям, сообщает RT.

