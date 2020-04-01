Производители молочных смесей пообещали не повышать цены
Председатель совета директоров российского производителя смесей «Инфаприм» Алексей Лысяков заявил в эфире НСН, что правительству следует отладить процесс регулирования стоимости сырья молочной продукции.
Цены на молочные продукты в России в ближайшие два-три месяца вырастут на 7-12 процентов. Заместитель главы комитета МТПП по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе Марина Петрова сообщила, что дорожать молочная продукция будет неравномерно. Так, питьевое молоко вырастет в цене меньше всего — на 3-5 процентов. Кисломолочные продукты, например, кефир и ряженка, подорожают на 5-7 процентов. Наиболее тяжелая ситуация сложится с сыром и сливочным маслом — эксперты ожидают рост цен на 10-12 процентов.
Председатель совета директоров российского производителя смесей «Инфаприм» (марка Nutrilak) Алексей Лысяков рассказал НСН, что на рынке молочных смесей повышения цен не планируется. Вместе с тем он упомянул о необходимости вмешательства в ситуацию правительства для регулирования стоимости сырья.
«Мы не хотим увеличивать цены. Хотя нам в связи с этим нужна поддержка, мы обратились в правительство, надеюсь, нас услышат, и все будет нормально. Проблема как была, так и осталась - у нас цены на сырье значительно выше, чем на готовую продукцию. Иногда превышают в три раза. Если правительство обнулит цены, то нам это позволит не повышать стоимость достаточно долго. Пока все хорошо в нашей отрасли, мы стараемся. Помощь нам нужна, но не в смысле - "дайте денег", а в смысле "отрегулируйте нормально". Чтобы не было перекосов и перегибов», - объяснил он.
Ранее в МТПП объяснили, что изменение курса валют повысит цену составляющей производства, зависимой от импорта. Его доля в себестоимости продукции по-прежнему большая: отечественные производители используют зарубежные оборудование и сельхозтехнику, корма, закваски, упаковку и многое другое.
Ситуация на молочном рынке страны будет зависеть и от изменения доходов граждан, продолжительности карантина и дальнейшей корректировки мировых цен на нефть, пишут Известия.
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