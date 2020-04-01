Производители молочных смесей пообещали не повышать цены

«Мы не хотим увеличивать цены. Хотя нам в связи с этим нужна поддержка, мы обратились в правительство, надеюсь, нас услышат, и все будет нормально. Проблема как была, так и осталась - у нас цены на сырье значительно выше, чем на готовую продукцию. Иногда превышают в три раза. Если правительство обнулит цены, то нам это позволит не повышать стоимость достаточно долго. Пока все хорошо в нашей отрасли, мы стараемся. Помощь нам нужна, но не в смысле - "дайте денег", а в смысле "отрегулируйте нормально". Чтобы не было перекосов и перегибов», - объяснил он.

Ранее в МТПП объяснили, что изменение курса валют повысит цену составляющей производства, зависимой от импорта. Его доля в себестоимости продукции по-прежнему большая: отечественные производители используют зарубежные оборудование и сельхозтехнику, корма, закваски, упаковку и многое другое.

Ситуация на молочном рынке страны будет зависеть и от изменения доходов граждан, продолжительности карантина и дальнейшей корректировки мировых цен на нефть, пишут Известия.

