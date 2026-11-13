Трамп не исключил военную силу против Кубы

Американский лидер Дональд Трамп заявил Salem News Channel, что не исключает применения военной силы против Кубы.

США могут попытаться сменить режим на Кубе по венесуэльскому сценарию

По его словам, это может произойти до конца его второго президентского срока. Президент США указал, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией вокруг острова.

Трамп отметил, что госсекретарь Марко Рубио, чьи родители родом с Кубы, также заинтересован в решении этого вопроса.

Ранее стало известно, что Куба очень серьезно относится к угрозе военной операции США против острова и проводит соответствующую подготовку населения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Олег Ласточкин
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАКуба

Горячие новости

Все новости

партнеры