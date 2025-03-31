Надеваем маски? В России не нашли новых вирусов на фоне «кашля с кровью»

«В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В Роспотребнадзоре добавили, что эпидемиологическая ситуация стабильна и полностью контролируема. Там уточнили, что на прошедшей неделе было зарегистрировано три тысячи случаев заражения COVID-19 (на 20% меньше по сравнению с предыдущей неделей). Заболеваемость ОРВИ и гриппом, в свою очередь, снизилась на 10,8%. При этом сохраняется активность вирусов гриппа B и A.

На днях в СМИ появились тревожные новости: в России появился неизвестный ранее вирус, вызывающий у людей кашель с кровью, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, заболевшие страдают от высокой температуры, слабости, ломоты во всем теле и сильного кашля с кровью. При этом у всех заболевших якобы отрицательные тесты на грипп и коронавирус. Отмечается, что врачи, столкнувшиеся с такими заболевшими, пишут в заключениях диагноз «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная». Заразившихся отправляют домой и рекомендуют сразу звонить в скорую в случае ухудшения состояния.