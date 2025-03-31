Надеваем маски? В России не нашли новых вирусов на фоне «кашля с кровью»
Врачи делают свои предположения о том, что может вызвать столь неприятные симптомы.
Роспотребнадзор сообщил, что в ходе мониторинга в России не выявлено новых вирусов или их мутаций.
«В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В Роспотребнадзоре добавили, что эпидемиологическая ситуация стабильна и полностью контролируема. Там уточнили, что на прошедшей неделе было зарегистрировано три тысячи случаев заражения COVID-19 (на 20% меньше по сравнению с предыдущей неделей). Заболеваемость ОРВИ и гриппом, в свою очередь, снизилась на 10,8%. При этом сохраняется активность вирусов гриппа B и A.
На днях в СМИ появились тревожные новости: в России появился неизвестный ранее вирус, вызывающий у людей кашель с кровью, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, заболевшие страдают от высокой температуры, слабости, ломоты во всем теле и сильного кашля с кровью. При этом у всех заболевших якобы отрицательные тесты на грипп и коронавирус. Отмечается, что врачи, столкнувшиеся с такими заболевшими, пишут в заключениях диагноз «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная». Заразившихся отправляют домой и рекомендуют сразу звонить в скорую в случае ухудшения состояния.
МНЕНИЯ РАЗНЯТСЯ: НЕ ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ ИЛИ НЕ ВЕРИТЬ СЛУХАМ?
Академик Российской академии наук (РАН), заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал тщательно изучить сведения о якобы появившемся новом вирусе, отмечает телеканал РЕН ТВ. По его словам, необходимо дождаться хотя бы одного исследования.
Онищенко обратил внимание, что такие симптомы, как высокая температура и кашель с кровью могут говорить о неочевидной индивидуальной реакции на уже известную болезнь. Этот случай служит напоминанием о том, что нужно быть внимательным к себе и окружающим и вовремя обращаться к врачам за лечением, чтобы избежать осложнений.
В свою очередь вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев призвал россиян носить маски. По его словам, в России имеет место вспышка вирусного заболевания неизвестной этиологии. Врач рекомендовал не выходить на улицу без необходимости, избегать мест скопления большого количества людей и соблюдать все меры санитарной гигиены. Кроме того, он заявил, что новый появившийся в России вирус с кровавым кашлем поражает легкие, что схоже с пневмонией.
А вот кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил RT, что новый вирус, вызывающий кровавый кашель, является не чем иным, как сезонным ОРВИ.
«Обычно происходит так: начинается движение, люди начинают собираться, люди ходят на всякие мероприятия, начинают собираться. Когда хорошая погода, тепло, высокая влажность - это благоприятная история для распространения вирусов. Вероятность заболеваний вырастает», - отметил врач.
По словам эксперта, весна и осень являются «традиционно неприятными месяцами по вирусным заболеваниям».
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева говорила в беседе с НСН, что в период не очень холодной зимы нужно не переставать поддерживать иммунитет, высыпаться каждый день и пить витамин D, а также сменить одежду на более легкую.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru