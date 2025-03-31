Роспотребнадзор опроверг сообщения о вызывающем кашель с кровью вирусе

Новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями в России нет. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее СМИ сообщили, что в России распространяется неизвестный вирус, напоминает Ura.ru. Он якобы провоцирует кашель с кровью и высокую температуру. Роспотребнадзор взял под контроль эти сведения.

«В ходе... постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», — указали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что сейчас эпидемиологическая ситуация в РФ по респираторным инфекциям, включая ОРВИ, грипп, коронавирус и внебольничные пневмонии, стабильна и контролируема. По данным федеральной службы, заболеваемость снижается.

