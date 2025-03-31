Роспотребнадзор опроверг сообщения о вызывающем кашель с кровью вирусе
Новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями в России нет. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее СМИ сообщили, что в России распространяется неизвестный вирус, напоминает Ura.ru. Он якобы провоцирует кашель с кровью и высокую температуру. Роспотребнадзор взял под контроль эти сведения.
«В ходе... постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», — указали в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что сейчас эпидемиологическая ситуация в РФ по респираторным инфекциям, включая ОРВИ, грипп, коронавирус и внебольничные пневмонии, стабильна и контролируема. По данным федеральной службы, заболеваемость снижается.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Свердловской области мужчина погиб при взрыве газа на заправке
- Трамп решил срубить 200-летнюю магнолию у Белого дома
- Над тремя регионами России сбили 66 украинских беспилотников
- Роспотребнадзор опроверг сообщения о вызывающем кашель с кровью вирусе
- РАН: Ситуация с неизвестным вирусом прояснится за сутки
- Трамп: Для начала режима прекращения огня на Украине есть дедлайн
- Трамп: Путин должен заключить сделку с Зеленским, нравится он ему или нет
- Дмитриев: Россия и США начали дискуссии о металлах и проектах в РФ
- Сийярто: ЕС не сможет профинансировать вооружение украинской армии
- СМИ: Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru