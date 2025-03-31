Россиянам посоветовали носить маски из-за нового вируса с кашлем с кровью
Гражданам России следует носить маски из-за появления неизвестного вируса, который вызывает кашель с кровью, сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на вирусолога, доктора медицинских наук, профессора Виктора Зуева.
По его словам, имеет место вспышка вирусного заболевания неизвестной этиологии. Эксперт рекомендует не выходить на улицу без необходимости, избегать мест скопления большого количества людей и соблюдать все методы санитарной гигиены.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор проверит сообщения о новом вирусе в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru