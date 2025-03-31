Россиянам посоветовали носить маски из-за нового вируса с кашлем с кровью

Гражданам России следует носить маски из-за появления неизвестного вируса, который вызывает кашель с кровью, сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на вирусолога, доктора медицинских наук, профессора Виктора Зуева.

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По его словам, имеет место вспышка вирусного заболевания неизвестной этиологии. Эксперт рекомендует не выходить на улицу без необходимости, избегать мест скопления большого количества людей и соблюдать все методы санитарной гигиены.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор проверит сообщения о новом вирусе в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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