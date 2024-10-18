Без кашля и температуры: Врач раскрыл особенности «тихой» пневмонии

Как добавил собеседник НСН, человек может заразиться заболеванием только при длительном контакте с заболевшим.

«Микоплазменная пневмония вызывается соответствующим микробом Мycoplasma pneumoniae. В отличие от бактерий, у него нет клеточной стенки, и, в отличие от вируса, у микоплазм есть клеточная мембрана. Микроб переносится воздушно-капельным путем. Иногда можно заразиться и через грязные руки, но это редкость. Чаще человек должен долго и часто общаться с источником заражения, чтобы заразиться. Думаю, карантин в этом случае не очень уместен, в школах достаточно мыть классы и мебель обеззараживающим раствором и проветривать помещения, чтобы была хорошая вентиляция. Микоплазмы и родственные им хламидии pneumoniae плохо распространяются воздушно-капельным путем, потому что кашля у пациентов практически нет», - подытожил он.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России зарегистрировали семь случаев заражения вариантом коронавирусной инфекции XEC зарегистрировали в России. При этом кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с «Радиоточкой НСН» заверил, что новый штамм коронавируса протекает более активно, потому уже к Новому году наступит снижение заболеваемости.

