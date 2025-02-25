«Пневмония и окисление крови»: Онищенко объяснил опасность вейпов

Он отметил, что жидкость, которая используется в вейпах, проникает в альвеолы легких, где происходит окисление крови. В результате развивается неинфекционная пневмония, указал врач.

«Капсулы, которые туда вставляются, очень разные… Через них, кстати, можно и наркотики продавать: не всегда же проверишь, что там ребенок курит… Так вот, туда добавляется маслянистая жидкость. Она проникает в альвеолы легких, где происходит окисление крови. И стеночка альвеолы выстилается тонким слоем этой масляной жидкости. Это масло там остается и не дает кислороду проникать. Фактически, человек задыхается. Возникает неинфекционная пневмония», - добавил Онищенко.

Ранее пульмонолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Маринэ Гамбарян в разговоре с НСН заявила, что курильщики являются плохим примером для подрастающего поколения, однако запрет употребления табака или курения вейпов на улице не решит проблему, передает «Радиоточка НСН».

