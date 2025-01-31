«Сон, витамины и гардероб»: Врач рассказала, как поддержать иммунитет в период оттепели

Ирина Ярцева заявила НСН, что февральские морозы могут привести к резкому росту заболеваемости ОРВИ. 

В период не очень холодной зимы нужно не переставать поддерживать иммунитет, высыпаться каждый день и пить витамин D, а также сменить одежду на более легкую, рассказала НСН врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Россияне стали чаще болеть из-за теплой зимы. Аномальный гибрид весны и осени располагает к увеличению простудных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также к обострению душевных недугов, пишут «Известия» со ссылкой на врачей. Также из-за погоды в России заметили рост заболеваемости вирусными инфекциями. Постоянные изменения температуры снижают способность организма, делая его более уязвимым к ОРВИ. Ярцева рассказала, как подготовить иммунную систему к более сильным морозам.

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«Все-таки мы сейчас болеем гораздо меньше, чем когда у нас классическая холодная зима. Но у нас любая зима серая, хоть со снегом все выглядит более радужно. Самый важный фактор зимой, который влияет на наше состояние – это сон. Нужно обязательно высыпаться, так как это напрямую влияет на поддержку нашей иммунной системы. Можно дополнительно витамин D принимать в зимний период», - отметила она.

Также Ярцева посоветовала не перегреваться и пересмотреть часть зимнего гардероба.

«Конечно, нужно одеваться по погоде, не нужно перегреваться, если погода не очень холодная. Чтобы не вспотеть, можно пересмотреть какую-то часть одежды. Можно использовать термобелье, чтобы и в метро было комфортно, и на улице. Потому что опасно сначала перегреться, а потом охлаждаться на ветру», - предупредила врач.

По ее словам, февральские морозы могут привести к резкому росту заболеваемости, поэтому готовить иммунную систему нужно заранее.

«Когда ударят морозы, ОРВИ будет больше. Не у всех людей иммунная система готова к таким резким перепадам. Сейчас отопление не так сильно работает, для слизистой это полезнее. Когда отопление сильно работает при морозах, нос пересыхает, ОРВИ проще распространяется. Нужно поддерживать иммунитет», - заключила собеседница НСН.

Этой зимой в Центральной России сугробов не будет, однако в феврале температура опустится до двузначных отрицательных значений, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
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