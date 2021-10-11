«Пятерка за вакцинацию». В России могут начать штрафовать антипрививочников
Власти России заявляют, что никакой «принудиловки» не будет, однако Александр Лукашев и Дмитрий Киселев намекают на «несправедливость».
В России вновь начались разговоры о штрафах за отказ от вакцинации от COVID-19. Правда, инициативы эти частные, государство по-прежнему настаивает на «добровольности» прививок и обещает использовать методы убеждения, а не «кнута».
РОССИЯН ПУГАЮТ
Член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев предложил штрафовать не желающих вакцинироваться россиян на 5 тыс. рублей ежемесячно.
По его словам, лечение одного больного COVID-19 обходится государству примерно в 200 тыс. рублей, а «косвенный ущерб» может составить порядка полумиллиона.
«В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации. Мы уже давно привыкли, что мы платим за свои вредные привычки — акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. Это вполне нормально, потому что потом эти вредные привычки тяжелым грузом ложатся на систему здравоохранения», - сказал Лукашев в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Телеведущий Дмитрий Киселев также возмутился тем, что государство должно платить за лечение антипрививочников - пациентов с коронавирусом, «которых могло бы и не быть».
«Справедливо? Нет! Какая уж тут справедливость. На лечение заболевших COVID в РФ выделено дополнительно 110 миллиардов рублей. Огромные деньги! Если бы у общества был популяционный иммунитет, то эти деньги можно было бы потратить на школы и дороги, на решение экологических проблем», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Со своей стороны, врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил ввести в стране «обязательную, но не насильную» вакцинацию.
«Когда надо было показать деятельность, были маски, локдауны и так далее. Сейчас уже все всё поняли: единственное, что остается, чтобы снизить смертность – это вакцинация. Если бы ввели обязательную для всех групп риска, я не беру детей, беременных – там только по показаниям, как я считаю, это бы могло. Сделать это не насильно, но обязательным», - рекомендует теледоктор.
В Японии с конца лета публично осуждают нарушителей антиковидных мер, однако в России другой менталитет, и наказания могут вызвать обратный эффект, сказал НСН бывший главсанврач РФ Геннадий Онищенко.
«Если мы начнем публиковать наших нарушителей, то их количество возрастет в разы. Потому что у нас, если кто-то что-то нарушил, он романтический герой, а не нарушитель, который представляет опасность для окружающих. Простое копирование японского варианта воздействия нам просто не подойдет. Давайте поищем свои. Нам же результат нужен, а не процесс. Мы пытаемся штрафы применять, ужесточать всякого рода наказания, и это играет определенную роль, но недостаточную по желательному эффекту», - отметил он.
ВЛАСТИ ОБЕЩАЮТ
Тем не менее, власти уверяют, что никаких штрафов и принудительной вакцинации в России не будет.
Владимир Путин еще 22 августа говорил, что «нельзя никого запугивать и заставлять прививаться от ковида, нужна разъяснительная работа».
«Стимулы к вакцинации от ковида можно и нужно создавать, но это не должно быть «кампанией навязывания» прививок», - подчеркивал президент перед выборами.
30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне не принималось никаких решений, которые касались бы непривитых от коронавируса.
При этом он предупредил, что из-за специфики пандемии непривитым жить будет «менее удобно», уточнив, что речь идет не конкретно о России, а он говорит «про все страны мира вкупе».
Комментируя инициативу о штрафах за отказ от вакцинации, Песков сказал, что подобные меры «противоречат социальному характеру» государства, что прописано в Конституции РФ.
6 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила, что власти не планируют вводить принудительную вакцинацию от коронавируса в России. Спикер подчеркнула, что такого в принципе не может быть и вновь указала на необходимость «разъяснительной работы».
АДВОКАТЫ ОБЪЯСНЯЮТ
Ранее почетный адвокат России Людмила Айвар объясняла «Радиоточке НСН», что ограничения для непривитых не противоречат закону.
«С одной стороны и закон, и Конституция Российской Федерации говорят, что все равны перед законом, и никакое право не может быть ограничено. Но для соблюдения безопасности жизни и здоровья граждан, естественно, отдельные субъекты, такие как рестораны, кафе, театры и другие организации, предоставляющие массовые услуги, могут вводить собственные ограничения. Если бы мы говорили о принудительной и обязательной вакцинации, это да – нарушение прав человека, закрепленных Конституцией и так далее», - сказала Айвар.
Со своей стороны, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов говорил НСН, что увольнять за отказ от вакцинации противозаконно.
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