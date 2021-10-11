«Пятерка за вакцинацию». В России могут начать штрафовать антипрививочников

Власти России заявляют, что никакой «принудиловки» не будет, однако Александр Лукашев и Дмитрий Киселев намекают на «несправедливость».

В России вновь начались разговоры о штрафах за отказ от вакцинации от COVID-19. Правда, инициативы эти частные, государство по-прежнему настаивает на «добровольности» прививок и обещает использовать методы убеждения, а не «кнута».

В России предложили ввести штраф за отказ от вакцинации от COVID-19

РОССИЯН ПУГАЮТ

Член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев предложил штрафовать не желающих вакцинироваться россиян на 5 тыс. рублей ежемесячно.

По его словам, лечение одного больного COVID-19 обходится государству примерно в 200 тыс. рублей, а «косвенный ущерб» может составить порядка полумиллиона.

«В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации. Мы уже давно привыкли, что мы платим за свои вредные привычки — акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. Это вполне нормально, потому что потом эти вредные привычки тяжелым грузом ложатся на систему здравоохранения», - сказал Лукашев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Телеведущий Дмитрий Киселев также возмутился тем, что государство должно платить за лечение антипрививочников - пациентов с коронавирусом, «которых могло бы и не быть».

«Справедливо? Нет! Какая уж тут справедливость. На лечение заболевших COVID в РФ выделено дополнительно 110 миллиардов рублей. Огромные деньги! Если бы у общества был популяционный иммунитет, то эти деньги можно было бы потратить на школы и дороги, на решение экологических проблем», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Со своей стороны, врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил ввести в стране «обязательную, но не насильную» вакцинацию.

«Когда надо было показать деятельность, были маски, локдауны и так далее. Сейчас уже все всё поняли: единственное, что остается, чтобы снизить смертность – это вакцинация. Если бы ввели обязательную для всех групп риска, я не беру детей, беременных – там только по показаниям, как я считаю, это бы могло. Сделать это не насильно, но обязательным», - рекомендует теледоктор.

В Японии с конца лета публично осуждают нарушителей антиковидных мер, однако в России другой менталитет, и наказания могут вызвать обратный эффект, сказал НСН бывший главсанврач РФ Геннадий Онищенко.

«Если мы начнем публиковать наших нарушителей, то их количество возрастет в разы. Потому что у нас, если кто-то что-то нарушил, он романтический герой, а не нарушитель, который представляет опасность для окружающих. Простое копирование японского варианта воздействия нам просто не подойдет. Давайте поищем свои. Нам же результат нужен, а не процесс. Мы пытаемся штрафы применять, ужесточать всякого рода наказания, и это играет определенную роль, но недостаточную по желательному эффекту», - отметил он.

Песков оценил предложение ввести штрафы за отказ от вакцинации

ВЛАСТИ ОБЕЩАЮТ

Тем не менее, власти уверяют, что никаких штрафов и принудительной вакцинации в России не будет.

Владимир Путин еще 22 августа говорил, что «нельзя никого запугивать и заставлять прививаться от ковида, нужна разъяснительная работа».

«Стимулы к вакцинации от ковида можно и нужно создавать, но это не должно быть «кампанией навязывания» прививок», - подчеркивал президент перед выборами.

30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне не принималось никаких решений, которые касались бы непривитых от коронавируса.

При этом он предупредил, что из-за специфики пандемии непривитым жить будет «менее удобно», уточнив, что речь идет не конкретно о России, а он говорит «про все страны мира вкупе».

Комментируя инициативу о штрафах за отказ от вакцинации, Песков сказал, что подобные меры «противоречат социальному характеру» государства, что прописано в Конституции РФ.

6 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила, что власти не планируют вводить принудительную вакцинацию от коронавируса в России. Спикер подчеркнула, что такого в принципе не может быть и вновь указала на необходимость «разъяснительной работы».

Маски не помогут? Мясников призвал ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

АДВОКАТЫ ОБЪЯСНЯЮТ

Ранее почетный адвокат России Людмила Айвар объясняла «Радиоточке НСН», что ограничения для непривитых не противоречат закону.

«С одной стороны и закон, и Конституция Российской Федерации говорят, что все равны перед законом, и никакое право не может быть ограничено. Но для соблюдения безопасности жизни и здоровья граждан, естественно, отдельные субъекты, такие как рестораны, кафе, театры и другие организации, предоставляющие массовые услуги, могут вводить собственные ограничения. Если бы мы говорили о принудительной и обязательной вакцинации, это да – нарушение прав человека, закрепленных Конституцией и так далее», - сказала Айвар.

Со своей стороны, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов говорил НСН, что увольнять за отказ от вакцинации противозаконно.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ШтрафыКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры