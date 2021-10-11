«Пятерка за вакцинацию». В России могут начать штрафовать антипрививочников

РОССИЯН ПУГАЮТ

Член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев предложил штрафовать не желающих вакцинироваться россиян на 5 тыс. рублей ежемесячно.

По его словам, лечение одного больного COVID-19 обходится государству примерно в 200 тыс. рублей, а «косвенный ущерб» может составить порядка полумиллиона.

«В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации. Мы уже давно привыкли, что мы платим за свои вредные привычки — акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. Это вполне нормально, потому что потом эти вредные привычки тяжелым грузом ложатся на систему здравоохранения», - сказал Лукашев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Телеведущий Дмитрий Киселев также возмутился тем, что государство должно платить за лечение антипрививочников - пациентов с коронавирусом, «которых могло бы и не быть».

«Справедливо? Нет! Какая уж тут справедливость. На лечение заболевших COVID в РФ выделено дополнительно 110 миллиардов рублей. Огромные деньги! Если бы у общества был популяционный иммунитет, то эти деньги можно было бы потратить на школы и дороги, на решение экологических проблем», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Со своей стороны, врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил ввести в стране «обязательную, но не насильную» вакцинацию.

«Когда надо было показать деятельность, были маски, локдауны и так далее. Сейчас уже все всё поняли: единственное, что остается, чтобы снизить смертность – это вакцинация. Если бы ввели обязательную для всех групп риска, я не беру детей, беременных – там только по показаниям, как я считаю, это бы могло. Сделать это не насильно, но обязательным», - рекомендует теледоктор.

В Японии с конца лета публично осуждают нарушителей антиковидных мер, однако в России другой менталитет, и наказания могут вызвать обратный эффект, сказал НСН бывший главсанврач РФ Геннадий Онищенко.

«Если мы начнем публиковать наших нарушителей, то их количество возрастет в разы. Потому что у нас, если кто-то что-то нарушил, он романтический герой, а не нарушитель, который представляет опасность для окружающих. Простое копирование японского варианта воздействия нам просто не подойдет. Давайте поищем свои. Нам же результат нужен, а не процесс. Мы пытаемся штрафы применять, ужесточать всякого рода наказания, и это играет определенную роль, но недостаточную по желательному эффекту», - отметил он.