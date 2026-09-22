В МККК назвали число пропавших без вести в конфликте на Украине

Количество пропавших без вести в ходе конфликта на Украине достигло 275 тысяч. Об этом заявила президент Международного комитета красного креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер в беседе с «Ведомостями».

Омбудсмены РФ и Украины обменялись списками пропавших без вести

«Число пропавших без вести во время конфликта России и Украины достигло 275 тысяч человек», - указала глава организации.

Сполярич-Эггер добавила, что МККК фиксирует в среднем 10 тысяч новых пропавших в месяц.

Ранее аппарат уполномоченного по правам человека в России и Министерство обороны страны смогли установить судьбу 91 военного, которые числились пленными или пропавшими без вести, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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