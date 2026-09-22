Норвежская спортсменка Робсам погибла после падения с горы
22 сентября 202608:00
Юлия Савченко
Горная бегунья из Норвегии Ида Амели Робсам погибла после падения с горы. Об этом сообщает канал NRK.
По данным СМИ, спортсменка сорвалась с хребта Ромсдальсегген.
Робсам было 30 лет. Семья бегуньи поблагодарила беговое сообщество, указав, что «вся забота и внимание в этой ситуации» очень много значат для них.
Ранее австрийский велогонщик Макс Ризе погиб во время тренировки близ границы с Германией. По предварительным данным, спортсмен на большой скорости столкнулся с оленем, сообщает 360.ru.
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