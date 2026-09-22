Норвежская спортсменка Робсам погибла после падения с горы

По данным СМИ, спортсменка сорвалась с хребта Ромсдальсегген.

Робсам было 30 лет. Семья бегуньи поблагодарила беговое сообщество, указав, что «вся забота и внимание в этой ситуации» очень много значат для них.

Ранее австрийский велогонщик Макс Ризе погиб во время тренировки близ границы с Германией. По предварительным данным, спортсмен на большой скорости столкнулся с оленем, сообщает 360.ru.

