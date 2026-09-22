Трамп встретится с Зеленским в Нью-Йорке 22 сентября

Президент США Дональд Трамп 22 сентября проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рабочий график главы Белого дома.

Вэнс заявил, что ожидает прогресса по Украине после встречи Трампа и Зеленского

Переговоры пройдут в Нью-Йорке на полях мероприятий общеполитической дискуссии сессии Генассамблеи ООН. Встреча начнется в 20:15 мск.

Кроме того, в течение дня Трамп выступит на сессии ГА и встретится с премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом, премьером Японии Санаэ Такаити, уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф встретился с Владимиром Зеленским в ирландском аэропорту Шэннон, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд ТрампВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры