Трамп встретится с Зеленским в Нью-Йорке 22 сентября
Президент США Дональд Трамп 22 сентября проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рабочий график главы Белого дома.
Переговоры пройдут в Нью-Йорке на полях мероприятий общеполитической дискуссии сессии Генассамблеи ООН. Встреча начнется в 20:15 мск.
Кроме того, в течение дня Трамп выступит на сессии ГА и встретится с премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом, премьером Японии Санаэ Такаити, уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес.
Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф встретился с Владимиром Зеленским в ирландском аэропорту Шэннон, пишет Ura.ru.
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