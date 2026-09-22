В Центре Гамалеи начали разработку мРНК-вакцины от клещевого энцефалита
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи разрабатывает препарат от клещевого энцефалита на основе штамма из Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека. Об этом заявила глава лаборатории молекулярной эпидемиологии и генетической диагностики Ирина Козлова, передает ТАСС.
«Речь идет о мРНК-вакцине. Это экспериментальное исследование, которое проведено в институте Гамалеи, мы для этого института предоставили штаммы из нашей коллекции», - отметила Козлова.
По ее словам, в Центре Гамалеи получили вакцину и заключили препарат в липидные наночастицы, чтобы доставить его в организм. Специалисты провели исследование на животных.
Ранее центр разработал прототип вакцины для лечения самого распространенного вида рака - немелкоклеточного рака легких, пишет Ura.ru.
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