Бесстыдные россияне. Онищенко отверг японский опыт борьбы с COVID-нарушителями

Если мы станем обнародовать имена ковид-диссидентов, нарушителей будет в разы больше, заявил "Радиоточке НСН" бывший глава Роспотребнадзора.

Публично пристыжать нарушителей ограничений по COVID-19 эффективно в Японии, но в России это приведет к прямо противоположному эффекту, заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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«Японцы отталкиваются от ментальности своего народа. И для японца, имя которого было опубликовано как имя нарушителя карантина - это действительно серьезное порицание. Если мы начнем публиковать наших нарушителей, то их количество возрастет в разы. Потому что у нас если кто-то что-то нарушил, он романтический герой, а не нарушитель, который представляет опасность для окружающих. Простое копирование японского варианта воздействия нам просто не подойдет. Давайте поищем свои. Нам же результат нужен, а не процесс. Мы пытаемся штрафы применять, ужесточать всякого рода наказания, и это играет определенную роль, но недостаточную по желательному эффекту», - отметил он.

Ранее стало известно о новом методе борьбы с нарушителями карантинные меры по COVID-19 в Японии. Министерство здравоохранения этой страны публично пристыдило людей, не соблюдающих правила после возвращения из-за границы, передает Reuters.

Согласно действующим правилам в Японии, по прибытии из-за границы иностранцы и граждане страны должны пройти двухнедельный карантин, в течение которого необходимо использовать приложение для отслеживания их местоположения.

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В Токио, где сейчас проходит Олимпиада, из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, ранее был введен режим ЧС, который продлится минимум до 31 августа. Он предусматривает запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:ОнищенкоГеннадий Онищенко
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