В Вестминстерском аббатстве установят мемориал Джону Толкину
Мемориал писателю Джону Толкину появится в «Уголке поэтов» в Вестминстере в Лондоне. Сообщение об этом опубликовано на сайте аббатства.
Как ожидается, мемориал установят весной 2027 года к 90-летию выхода повести «Хоббит, или туда и обратно» и 50-летию публикации сборника «Сильмариллион».
Композиция основана на идее «Древа сказаний» писателя и будет представлять собой памятный знак высотой 2,5 метра, встроенный в камень в южном трансепте Вестминстерского аббатства. Автором мемориала выступил художник Стивен Бродбент.
Между тем в Москве установили памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову, пишет 360.ru.
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