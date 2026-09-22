В Вестминстерском аббатстве установят мемориал Джону Толкину

Мемориал писателю Джону Толкину появится в «Уголке поэтов» в Вестминстере в Лондоне. Сообщение об этом опубликовано на сайте аббатства.

Как ожидается, мемориал установят весной 2027 года к 90-летию выхода повести «Хоббит, или туда и обратно» и 50-летию публикации сборника «Сильмариллион».

Композиция основана на идее «Древа сказаний» писателя и будет представлять собой памятный знак высотой 2,5 метра, встроенный в камень в южном трансепте Вестминстерского аббатства. Автором мемориала выступил художник Стивен Бродбент.

Между тем в Москве установили памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову, пишет 360.ru.

