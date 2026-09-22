Над регионами России за ночь сбили 297 украинских беспилотников

Дежурные силы ПВО ликвидировали над территорией России почти 300 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

За прошедшую ночь военные перехватили и уничтожили 297 дронов. Отмечается, что БПЛА нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской областях.

Кроме того, БПЛА сбили над Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областями, а также Крымом.

Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что над регионом уничтожили десятки дронов, были повреждены гражданские объекты, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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