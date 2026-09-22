Над регионами России за ночь сбили 297 украинских беспилотников
Дежурные силы ПВО ликвидировали над территорией России почти 300 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
За прошедшую ночь военные перехватили и уничтожили 297 дронов. Отмечается, что БПЛА нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской областях.
Кроме того, БПЛА сбили над Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областями, а также Крымом.
Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что над регионом уничтожили десятки дронов, были повреждены гражданские объекты, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Над регионами России за ночь сбили 297 украинских беспилотников
- Норвежская спортсменка Робсам погибла после падения с горы
- В Вестминстерском аббатстве установят мемориал Джону Толкину
- МИД: Россия не считает генсека ООН серьезным посредником по Украине
- При атаке дронов на Самарскую область были повреждены гражданские объекты
- Попова рассказала о наличии 250 различных видов респираторных вирусов
- Президент Финляндии указал на «острую реакцию» разведки на Россию
- В Якутии на Нерюнгринской ГРЭС произошел пожар
- Минобрнауки предложило изменить порядок приема в вузы со следующего года
- Новак поручил продолжать насыщение внутреннего рынка нефтепродуктами