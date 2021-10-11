Песков оценил предложение ввести штрафы за отказ от вакцинации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нереально ввести штрафы за отказ граждан от вакцинации, сообщает ТАСС.

По его словам, подобные меры «противоречат социальному характеру» государства, что прописано в конституции РФ.

Ранее член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев заявил, что для граждан, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, следует ввести штраф, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ШтрафРоссияКоронавирусВакцинацияДмитрий Песков
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