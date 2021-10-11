Песков оценил предложение ввести штрафы за отказ от вакцинации
11 октября 202113:22
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нереально ввести штрафы за отказ граждан от вакцинации, сообщает ТАСС.
По его словам, подобные меры «противоречат социальному характеру» государства, что прописано в конституции РФ.
Ранее член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев заявил, что для граждан, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, следует ввести штраф, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+29 409 / сут.
Умерли
217 тыс.+957 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+15 460 / сут.
- Нобелевскую премию по экономике вручили за новые взгляды на рынок труда
- Песков оценил предложение ввести штрафы за отказ от вакцинации
- Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с Нуланд
- Яхты, виллы и райские пляжи. Радио JAZZ разыграет поездку на Мальдивы
- СМИ: Козак и Нуланд встретятся 13 октября
- Боррель: Евросоюз может приобрести у России больше газа
- В России предложили ввести штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
- В Роспотребнадзоре предупредили о возрастающих рисках распространения чумы
- В Москве под окнами многоэтажки обнаружили тела женщины и двоих детей
- В России начались испытания вакцины «КовиВак» на пожилых людях
11 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru