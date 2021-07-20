Адвокат: увольнение за отказ от вакцинации незаконно

Собеседник НСН отметил, что список профессий для обязательной вакцинации не очень большой, и туда не входят сотрудники ни сферы общепита, ни транспорта.

«Перечень правительства Российской Федерации регламентирует, какие работы требуют обязательных прививок, и он не очень большой. Но в 2021 году главные санитарные врачи его расширили – непонятно в честь чего. Таких полномочий у них нет. Ни общепита, ни транспорта в этом перечне правительства нет! Так что главные санитарные врачи немного вылезли за свои полномочия, но сделали это грамотно: они определили обеспечить всё это руководителям организаций», - отметил Трунов.



Также он рассказал, что ответ Федеральной службы по труду и занятости насчет отстранения сотрудников не имеет значения с юридической точки зрения.

«Было ещё решение Федеральной службы по труду и занятости. Я изучил это «письмо счастья», которое не является никаким нормативным актом, которое само себе противоречит. В нем говорится, что работники на «удаленке» могут быть отстранены, а потом в нем же - «работодатель обязан их отстранить от работы». Но письмо имеет смешную форму: к нам обратились юристы, а мы пишем вам получастный ответ, который не имеет никаких последствий ни для кого. Он не имеет никакого значения, однако все на него ссылаются», - рассказал Трунов.

Трунов призвал власти к введению четких «правил игры» для всех.