Дешево и сердито. Новые ограничения для непривитых доведут россиян до суда
Убежденных антипрививочников в стране достаточно, но судебные иски им не помогут, считает адвокат Людмила Айвар.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения для непривитых могут стать «безальтернативными». Так он отреагировал на решение властей Франции усилить меры для невакцинированных, в частности запретить им вход в бары, больницы и поезда. В случае ужесточения существующих ограничений в России можно ожидать массовые иски, заявила почетный адвокат России Людмила Айвар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Массовых исков ожидать можно, потому что у нас судиться любят. Потому что у нас судебная система дешевая: у нас не нужно больших денежных средств, чтобы нанять адвоката, как, например, во Франции, где без адвоката ты не пойдешь в суд. И с учетом дешевизны судебной системы, с учетом того, что у нас народ судиться любит, у нас будут иски. Они были, они есть, они будут. То, что суды будут завалены этими исками, я не думаю, но у нас все-таки есть COVID-диссиденты и антипрививочники. Они не изменят своего отношения ни при каких обстоятельствах, потому что все аргументы в пользу прививки они расценивают как навязывание, ограничение их прав и законных интересов», - отметила адвокат.
При этом она заявила, что не думает, что граждане, которые будут обращаться в суд, смогут получить какие-то компенсации.
«Меры вводятся исключительно с целью нераспространения коронавирусной инфекции и с целью защиты общества от коронавирусной инфекции. Я считаю, что перспективы у таких исков нет. Но у нас есть люди, готовые судиться даже с отрицательным результатом, которые считают, что отрицательный результат - тоже результат», - заявила она.
Айвар отметила, что действующие ограничения для непривитых граждан не противоречат законодательству.
«С одной стороны и закон, и Конституция Российской Федерации говорит, что все равны перед законом, и никакое право не может быть ограничено. Но для соблюдения безопасности жизни и здоровья граждан, естественно, отдельные субъекты, такие как рестораны, кафе, театры и другие организации, предоставляющие массовые услуги, могут вводить собственные ограничения. Если бы мы говорили о принудительной и обязательной вакцинации, это да – нарушение прав человека, закрепленных Конституцией и так далее. Но если мы говорим о том, что какие-то организации вводят собственные ограничения, то каждая из них имеет право самостоятельно устанавливать правила. Кто-то не пускает выпивших в ресторан, кто-то – непривитых. Но с какой целью? Они все-таки исходят из общего блага, общей безопасности. Поэтому вопрос достаточно сложный, но государство не идет по пути обязательного вакцинирования. Они идут по пути ограничений пользователей определенными услугами и благами. Они могут устанавливать такие ограничения с целью безопасности других людей», - отметила адвокат.
Чтобы ужесточить ограничения, новых законов федерального масштаба не потребуется, полагает Айвар.
«У нас законы достаточно четко и жестко регулируют распространение инфекционных заболеваний. А уже исходя из того, как они распространяются, есть ли чрезвычайная ситуация или другие меры ограничений, в таких ситуациях есть собственные нормативно-правовые акты, которые могут устанавливать кинотеатры или рестораны по рекомендациям органов власти. И в данной ситуации никаких дополнительных законов не требуется. Может быть, понадобится постановление правительства или постановления субъектов РФ, чтобы провести ограничения. Но законов федеральных, с моей точки зрения, здесь не требуется», - пояснила юрист.
С 21 июля во Франции попасть в места отдыха и культуры смогут только привитые от коронавируса или те, у кого есть отрицательный результат свежего ПЦР-теста. С 1 августа сфера запрета расширится: без сертификата о вакцинации или справки об отсутствии COVID-19 нельзя будет войти в бары, рестораны, больницы, дома престарелых, поезда и самолеты.
Ранее управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что обязательная вакцинация 60% работников сферы услуг в Москве нарушает принцип добровольности вакцинации.
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