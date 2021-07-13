Дешево и сердито. Новые ограничения для непривитых доведут россиян до суда

«Массовых исков ожидать можно, потому что у нас судиться любят. Потому что у нас судебная система дешевая: у нас не нужно больших денежных средств, чтобы нанять адвоката, как, например, во Франции, где без адвоката ты не пойдешь в суд. И с учетом дешевизны судебной системы, с учетом того, что у нас народ судиться любит, у нас будут иски. Они были, они есть, они будут. То, что суды будут завалены этими исками, я не думаю, но у нас все-таки есть COVID-диссиденты и антипрививочники. Они не изменят своего отношения ни при каких обстоятельствах, потому что все аргументы в пользу прививки они расценивают как навязывание, ограничение их прав и законных интересов», - отметила адвокат.

При этом она заявила, что не думает, что граждане, которые будут обращаться в суд, смогут получить какие-то компенсации.

«Меры вводятся исключительно с целью нераспространения коронавирусной инфекции и с целью защиты общества от коронавирусной инфекции. Я считаю, что перспективы у таких исков нет. Но у нас есть люди, готовые судиться даже с отрицательным результатом, которые считают, что отрицательный результат - тоже результат», - заявила она.

Айвар отметила, что действующие ограничения для непривитых граждан не противоречат законодательству.

«С одной стороны и закон, и Конституция Российской Федерации говорит, что все равны перед законом, и никакое право не может быть ограничено. Но для соблюдения безопасности жизни и здоровья граждан, естественно, отдельные субъекты, такие как рестораны, кафе, театры и другие организации, предоставляющие массовые услуги, могут вводить собственные ограничения. Если бы мы говорили о принудительной и обязательной вакцинации, это да – нарушение прав человека, закрепленных Конституцией и так далее. Но если мы говорим о том, что какие-то организации вводят собственные ограничения, то каждая из них имеет право самостоятельно устанавливать правила. Кто-то не пускает выпивших в ресторан, кто-то – непривитых. Но с какой целью? Они все-таки исходят из общего блага, общей безопасности. Поэтому вопрос достаточно сложный, но государство не идет по пути обязательного вакцинирования. Они идут по пути ограничений пользователей определенными услугами и благами. Они могут устанавливать такие ограничения с целью безопасности других людей», - отметила адвокат.

Чтобы ужесточить ограничения, новых законов федерального масштаба не потребуется, полагает Айвар.

